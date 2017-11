Biblioteca comunitária proporciona entretenimento a moradores e turistas

Publicado em Quarta, 29 Novembro 2017 09:19





A Biblioteca Ajuda, no distrito de Arraial d'Ajuda, um dos mais importantes do município de Porto Seguro, é um ponto de encontro de pessoas que buscam na leitura uma forma de conhecimento e entretenimento. Situada no centro, na rua Manoel Alves dos Santos, 43, mais conhecida como rua Nova, a biblioteca foi criada em 2015 e atualmente tem milhares de obras literárias de todos os gêneros e em diversos idiomas. Na maioria, livros doados por novos moradores, que trazem seus acervos os compartilham com usuários da biblioteca.

A biblioteca, comunitária, possui em torno de mil associados. Qualquer pessoa pode frequentar e usar os serviços da biblioteca, associando-se por apenas R$ 10,00 por ano. O associado pode pegar emprestados os livros disponíveis e não paga nenhuma taxa no prazo de até 15 dias, duas renovações. Se atrasar a data da entrega, paga uma multa de apenas R$ 0,50 centavos por dia.

Além do empréstimo de livros a biblioteca promove eventos literários, como a tarde de leituras de histórias para as crianças, todos os sábados a partir das 16h00, e o Sarau Poético, que ocorre mensalmente no segundo sábado de cada mês, das 16h00 às 18h00. Também realiza lançamentos e sessões de autógrafos de livros. Estes eventos são abertos também ao público não-sócio.

Desde a fundação, teve a coordenação do abnegado homem de cultura José Ordonez e sua parceira Inge Willems, com o apoio de uma equipe de voluntários que dedicam parte de seu tempo ao atendimento e ajuda na organização e manutenção da biblioteca. Entre os vários voluntários, estão a poeta Alana Marques, Rosaly Senra e o holandês Karel que colaboram com expediente esporádico.

O objetivo da biblioteca é oportunizar aos moradores do Arraial, aos estudantes do distrito e aos turistas, que ficam alguns dias na localidade, o acesso a milhares de livros para leitura e pesquisa. Mais uma opção cultural sem fins lucrativos.

Os interessados em fazer doação de livros para a biblioteca devem levar os exemplares para que sejam avaliados, cadastrados e disponibilizados nas estantes da Biblioteca Comunitária Ajuda, que funciona de segunda a sábado. (VC)