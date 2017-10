Ingressos para Orquestra Sinfônica de Bucareste em Trancoso já estão à venda

Publicado em Sexta, 27 Outubro 2017 09:14



A Orquestra Sinfônica de Bucareste, comandada pelo regente francês Benoît Fromanger, se apresenta novamente no Brasil, e desta vez, com exclusividade, no Teatro L’Occitane, em Trancoso. O evento será nos dias 3 e 4 de novembro e os ingressos para a comunidade já estão à venda, com preços a partir de R$ 20.

Reconhecida no cenário da música erudita como uma equipe alegre e vibrante, a atração encerra a série de concertos 2017 do Mozarteum Brasileiro, que tem levado à comunidade sua contribuição no desenvolvimento cultural e econômico, oportunizando acesso à música de excelente qualidade.

A soprano Joanna Woś, de voz impecavelmente límpida, com entonação forte e alcance excepcionalmente amplo, e o tenor Tadeusz Szlenkier, que tem apresentações em importantes teatros da Polônia e de outros países europeus, irão se apresentar juntos com a orquestra.

Ao todo, 64 músicos tocam e cantam um repertório com peças famosas, como “Suíte Quebra-Nozes”, de Pjotr Tschaikowsky, a abertura de “A Força do Destino” de Giuseppe Verdi e conhecidas óperas italianas.

Fromanger, o regente, é reconhecido internacionalmente como solista de flauta e gravou, em 2016, o álbum Joined com o pianista e arranjador brasileiro Cesar Camargo Mariano. O trabalho surgiu da convivência de apresentações em edições anteriores do Festival Música em Trancoso, em que músicas populares brasileiras foram mescladas com toques eruditos.

A criação da Orquestra Sinfônica de Bucareste, na Romênia, foi criada com o objetivo de levar a música clássica a um público cada diversificado, atraindo pessoas mais jovens. A flexibilidade de gêneros e estilos musicais – do erudito ao pop-rock – foi fundamental para a consolidação do grupo junto ao público-alvo, e também cativou a crítica especializada. Artistas de renome internacional já fizeram parte de sua programação, como as sopranos Angela Gheorghiu, Sarah Brightman, Tarja Turunen, Irina Baianț; os tenores Teodor Ilincăi, Marcel Pavel, Vlad Miriţă; e os solistas Sarah Chang, Daishin Kashimoto, Claudio Bojorquez, George Tudorache, Cosmin Bănică e Alexandru Tomescu, entre outros.

Ingressos

Moradores com baixo poder aquisitivo de Trancoso, Porto Seguro, Arraial d’Ajuda e Eunápolis têm direito ao Ingresso Comunidade, por R$20,00, com venda limitada a 01 ingresso por pessoa, por dia de apresentação (sujeita a disponibilidade).

Onde adquirir

Escritório do Quadrado do Teatro L’Occitane (73) 9 9937.9739

Mozarteum Brasileiro tel. (11) 3815-6377 www.mozarteum.org.br

Ingresso Rápido www.ingressorapido.com.br

Trancoso - Morena Turismo | Praça São João, 298

Porto Seguro - Porto Plaza Shopping - Hall do Cinema - 1º Andar

Arraial D'Ajuda - Robertinho Locadora | Rua Mucungê, 150

Teatro L’Occitane - Estrada Municipal de Trancoso, km 19, s/n - Trancoso, Porto Seguro - (73) 3668-1487

Fonte: Ascom