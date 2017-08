1º Dança Brasil, em Trancoso, terá Ana Botafogo e Cia. Carlinhos de Jesus

Publicado em Sexta, 18 Agosto 2017 07:54

Em 15 e 16/09/18, a partir das 18h30, o Teatro L’Occitane, em Trancoso, Porto Seguro, será o palco para a realização da 1ª edição do Dança Brasil, uma realização da Academia de Dança Dionée Alencar e da Ecoar Bahia. Com o espetáculo “Imagens Brasileiras”, o evento, inédito na região, terá a participação da Cia de Dança Carlinhos de Jesus e da 1ª bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo.

“Imagens Brasileiras”, como o próprio nome já diz, é um espetáculo genuinamente brasileiro. O evento contará com a participação de 50 bailarinos integrantes da Academia Dionée Alencar, do Estúdio de Trancoso e da Ecoar Bahia – Associação dos Amigos em Prol da Educação, Cultura e Arte de Porto Seguro. As apresentações contarão com elementos da cultura regional, com musicais que retratam a cultura indígena, a mulher baiana e um culto aos quatro elementos (água, terra, fogo e ar).

Para engrandecer ainda mais o espetáculo, o Dança Brasil terá as ilustres presenças de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, dois dos maiores nomes da dança brasileira. Com um conceito que aproxima o balé clássico do samba, ambos irão apresenta um resumo da influência africana na cultura popular brasileira por meio de um mix de ritmos como a lambada, o forró, o chorinho, o próprio samba, a bossa nova, entre outros.

Dança Brasil

Criado com o objetivo de enaltecer a cultura através da dança e proporcionar aos moradores do extremo sul da Bahia a oportunidade de desfrutar de eventos importantes do segmento, o Dança Brasil surge, em caráter anual, com a missão de trazer artistas de renome nacional e internacional para grandes espetáculos de dança em um cenário paradisíaco.

O Dança Brasil traz para a região a oportunidade de fomento do turismo por meio da cultura da dança, o que movimenta a economia do município durante um determinado período do ano. Além disso, atua diretamente na valorização da cultura junto aos públicos infantil, jovem e adulto.

Teatro L’Occitane

Desenhado por François Valentiny, um dos grandes nomes da arquitetura internacional, o Teatro L’Occitane, dentre outros eventos, foi construído para abrigar o Festival Música em Trancoso. O que mais chama a atenção é a sua beleza escultural de sua arquitetura, em meio a uma cortina verde que compõem a sua localização.

Com formato único, suas paredes espessas levaram 14 meses para serem erguidas e suas curvas garantem uma acústica perfeita, principalmente para espetáculos musicais. Localizado a 15 minutos do centro de Trancoso, o teatro se apresenta em 254 m², em dois ambientes para pouco mais de 1 mil pessoas. Anexo ao local encontra-se um espaço com bares, vestiários, banheiros e salas de ensaio.