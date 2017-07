Cabrália promove Festival Vila Criativa

18h00 Roda de conversa com no historiador Sidrack Carvalho

19h00 - Dança Contemporânea do Projeto local Centro de Convivência e Cultura Santo André

O evento é uma iniciativa do Instituto Chama África e comunidade, e tem apoio da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália, Família Mistyca Volante, Feira Cultural SCC, Feira Criativa e empresários de Santo André.

A programação será de 16h00 às 23h00 e estarão presentes diversas atrações, como Circo Mystica Volante, Tetê e seu Saxofone - O Show, Isaac Moreira – Voz, violão e percussão, Mafei - Voz e violão e Capoeira Cordão de Ouro. Também vai ter cinema, sarau poético da UFSB, dança do Centro de Convivência e Cultura, feira Economia Solidária, artesanato, gastronomia e exposição Valquito - Mastros Sagrados.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.