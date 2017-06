Moradores de Cabrália promovem 2ª Feira Cultural Encontro na Praça

Publicado em Quarta, 14 Junho 2017 12:42



Em 17/06/17 moradores de Santa Cruz Cabrália vão realizar a segunda edição da Feira Cultural Encontro na Praça, das 16h00 às 21h00, na praça da Âncora, em frente ao rio João de Tiba, perto do cais, no centro.

Na agenda tem programação cultural, recreação infantil, exposição de artesanato local, quitutes, música de vários estilos diferentes, dança, caça ao tesouro para as crianças, espaço para trocas e desapegos e para recolher alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições e pessoas carentes. Os produtos da feira são confeccionados por pequenos artesãos. Ao consumir esses produtos, a comunidade está apoiando o comércio local.

No espaço destinado à troca e desapego poderão ser disponibilizados livros, roupas, objetos de decoração, utensílios domésticos, ferramentas, tudo em bom estado, mas que alguém não usa mais, não usa tanto quanto deveria, está guardado há muito tempo ou está ocupando muito espaço. Tudo o que pode ser mais útil na vida de outra pessoa.

Na segunda edição da feira, tem ainda novidades vindas de Santo André, como hambúrgueres e cookies artesanais.

Confira a programação:

16h00- MPB na praça com Mafei e oficina de produção de texto para o Sarau

17h00- Sarau

17h30 - Circomics

18h20 - Bate papo sobre cultura independente e caça ao tesouro da bruxa (infantil)

19h00 - Toca batuke - música e dança com Mari Crachá e Marcelo Bottini

20h00 - Freestyle com MC Ram

20h30 - Acústico na praça com Moisés Conceição, Dani e Thiago