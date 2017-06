Balaio de Dança realiza 6ª edição no Centro de Cultura

Publicado em Sexta, 09 Junho 2017 07:03



De 09 a 11/06/17, o Centro de Cultura de Porto Seguro vai receber o festival Balaio de Dança. Esta é a sexta edição do evento, que é idealizado pela gestora de dança, coreógrafa e bailarina Robertha Carneiro e surgiu de um projeto independente que tinha o objetivo de mapear os atores da dança na região.

O Balaio de Dança é um festival não competitivo, que reúne pessoas de vários níveis profissionais ligadas à dança, oportunizando diversas linguagens e expressões, de uma forma didática, segundo Robertha. Na programação, há apresentações de balé, jazz, pagode baiano, dança do ventre, contemporânea, livre, ritmos caribenhos, zouk e outras modalidades. A ideia é promover a dança e criar uma interação com o público que, para a idealizadora, tem se mostrado bem mais eclético e receptivo do que nas primeiras edições.

O evento tornou-se uma referência de festival de dança com abrangência nacional realizada no interior, sendo um espaço para diálogo, diversificação de segmentos e modalidades de dança, onde o participante terá e tornará público seu trabalho, sua arte.

As apresentações serão sempre às 19:30 e o ingresso custa R$ 2,00.

Foto: Divulgação