Cantores líricos portugueses se apresentam no Centro de Cultura

Publicado em Quarta, 07 Junho 2017 08:48

Em 07/06/17, às 19h00, vão se apresentar, no Centro de Cultura de Porto Seguro, os cantores líricos Luís Peças e João Paulo Ferreira, com o pianista João Santos. Eles fazem parte da Organização Titular do Santuário de Fátima, em Portugal. O evento é o "Encanto - Contratenores - de Portugal para o Brasil". A iniciativa é da Câmara Municipal de Belmonte, em Portugal e do Memorial da Epopeia do Descobrimento, em Porto Seguro. Vale a pena conferir.