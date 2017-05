Arte e cultura celebram Dia da África em Porto Seguro

Publicado em Terça, 23 Maio 2017 18:13



O instituto Sociocultural Brasil Chama África vai comemorar o Dia da África com a presença de pesquisadores e professores que vão participar de uma discussão da Diáspora Africana no Brasil. Dentre os convidados, as professoras Jocineide Cunha da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), Maria Aparecida Lopes da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), e Verônica Sousa do Instituto Federal da Bahia (IFBA). Também estarão presentes Dandara Silva, do Coletivo de Mulheres de Eunápolis, o ativista Jorge Rasta, da Casa do Boneco, de itacaré, e o representante do terreiro Matamba Tombeci, Marinho Santos, de Ilhéus. Para uma palestra sobre “Ações afirmativas: justiça social e equidade”, foi convidado o pesquisador africano de Ruanda, doutor Jacques D'Adesky, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFF).

Além das palestras, haverá uma Feira Étnica com o africano Elaghi do Senegal e outros expositores com peças temáticas, e as atrações culturais Bragui MC e Grupo Afro Cultural Orumilá. Os participantes poderão desfrutar ainda de uma feijoada em comemoração à data.

A programação será realizada no Centro de Cultura de Porto Seguro, em 25/05/17, das 08h00 às 22h00, com entrada franca.