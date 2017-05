SecultBA divulga 2ª chamada do Edital de Mobilidade 2017

Publicado em Terça, 16 Maio 2017 13:29



A comissão de mérito destacou 15 propostas que passam agora pela análise de documentos; os projetos têm atividades marcas entre os meses de agosto a outubro.

O Edital de Mobilidade Artística e Cultural, do Fundo de Cultura da Bahia (secretarias de Cultura e da Fazenda), publicou em 13/05/17 o resultado da análise de mérito da segunda chamada 2017. Foram apresentadas inicialmente 110 propostas, sendo que 71 delas foram consideradas inscritas e 15 pré-selecionadas para entrega de documentação. Dos proponentes, 10 agendaram atividades de Intercâmbio e Difusão, 2 de Formação Artística e 3 de Residência. As propostas são válidas para os meses de agosto a outubro deste ano.

O Edital permite que artistas e atores da cultura possam circular seus projetos e também realizar ações de intercâmbio e formação, como a fez a cineasta Fernanda Beling, que participou do curso de Direção e Arte na Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba, considerada como uma das mais importantes instituições de formação audiovisual no mundo, entre os meses de outubro e novembro do ano passado.

Durante sua “imersão” no centro de estudos, que fica localizado em uma zona rural cubana, ela produziu alguns vídeos que foram disponibilizados no Canal do Youtube Projeto Incubando Novas Ideias e Imagens Plásticas (https://www.youtube.com/channel/UCfDx3kb-Ylf0go7WafdIZnQ) , além de compartilhar a experiência em eventos na Universidade Federal do Recôncavo e na Casa dos 13 Mistérios, em Salvador (Bairro de Santo Antônio além do Carmo).

“Foi uma experiência enriquecedora, seis semanas de imersão estudando cinema”, conta Fernanda Beling, que já participou de diversos projetos independentes de audiovisual, com participação em festivais e está negociando a realização de uma série. Segundo o superintendente de Promoção Cultural da SecultBA, Alexandre Simões, uma das propostas do edital é proporcionar aos artistas vivências e experiências em outras praças do País e fora dele e que esse aprendizado seja multiplicado. “A circulação dos projetos divulga a produção artística e cultural baiana e abre os horizontes dos atores da nossa cultura”.

Nesta edição, foram selecionados projetos dos territórios de identidade Região metropolitana do Salvador, Recôncavo, Chapada Diamantina e Portão do Sertão, envolvendo um total de R$ 250 mil em recursos. A comissão temática do Fundo de Cultura, que avaliou os projetos, é formada por representantes do Ipac – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, Funceb (Fundação Cultural do Estado da Bahia), Secretarias da Fazenda e da Cultura, membros do Conselho Estadual de Cultura e da sociedade civil.

