Humor e resiliência: “Histórias que Vivi” revela mais de Cícero Sena

Publicado em Sexta, 12 Maio 2017 15:53



“Histórias que Vivi - Causos e crônicas da Jornada de Uma Vida” é o nome do livro lançado, em 11/05/17 pelo empresário baiano Cícero Sena, em Porto Seguro. A cerimônia de lançamento foi realizada no Porto Bello Resort, com a presença de autoridades, familiares e amigos do autor.

A obra é composta por causos e acontecimentos engraçados, em crônicas didáticas e que relatam sua convivência com amigos, de maneira a refletir sobre a importância de cada um em cada momento. Cícero Sena imprime seu caráter empreendedor e evidencia a forma como lida com os acontecimentos, tratando a vida como um campo cheio de caminhos a serem desvendados com humor e resiliência. “Para cada fase da vida (infância, adolescência, vida adulta) tem uma reflexão de um grande autor e uma caricatura inerente à essa fase. Tem começo, meio e fim. Se prepare: quem começa a ler, quer ir até o final”, avaliou o autor.

Ele, que veio para Porto Seguro em 1975, tem formação no Direito e da Administração e também grande colaboração para a imprensa, atuando como articulista de jornais e revistas como A Tarde e Folha de São Paulo. Tem grande colaboração no empreendedorismo local e regional, especialmente na rede hoteleira, tendo iniciado suas atividades no grupo Goes Coabita e, mais tarde, investindo em seus próprios empreendimentos, dentre os quais, a Rede Porto Bello de Hotéis. Passou pela liderança local, regional e nacional da Associação Brasileira de Indústria Hoteleira - ABIH, entre outras. Na mesma data de lançamento de seu livro, o autor recebeu o título de Cidadão Porto-segurense, pela Câmara de Vereadores.

A arrecadação proporcionada pelo livro vai gerar fundos outro novo desafio: O Instituto Porto Bello, onde o empresário planeja desenvolver um trabalho social.