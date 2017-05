Cícero Sena lança em Porto Seguro "Histórias que Vivi"

Publicado em Segunda, 08 Maio 2017 19:31

“Histórias que Vivi - Causos e Crônicas da Jornada de uma Vida” é a autobiografia bem humorada e didática que Cícero Sena lança dia 11 de maio, às 18h00, no Portobello Resort, em Taperapuã. Na ocasião, Cícero receberá também o título de Cidadão Portosegurense.

A mais nova obra do empresário baiano é recheada de causos e fatos engraçados, em crônicas didáticas. Todos acontecimentos verídicos, contados de forma cronológica, reflexiva, envolvendo amigos ilustres, parentes e pessoas anônimas que permearam e ainda fazem parte da vida intensa e das reminiscências efervescentes de Cícero Sena.

No livro, o autor evidencia que o caráter empreendedorístico pode impulsionar as pessoas que, na contramão das tendências, fazem percursos inversos, com muita coragem, em busca de seus sonhos. Foi o que aconteceu com ele, que saiu de Araçatuba, cidade interiorana de São Paulo, para morar em Salvador, aos 23 anos de idade, onde se formou em Direito pela UFBA e MBA/CEO pela FGV.

O executivo e advogado corporativo já ocupou a presidência das principais entidades de classe do setor do Turismo baiano e brasileiro. Ele também é um importante e constante colaborador da mídia impressa, atuando como articulista de importantes jornais e revistas locais e nacionais, a exemplo do A Tarde e Folha de São Paulo.

A obra foi lançada em Salvador, dia 27/04, no Salão Panorâmico do Portobello Ondina Praia Hotel. O evento teve apresentações e considerações de Joaci Góes e William Leão Mateik e contou com a presença de Antônio Walter Pinheiro, presidente da Associação Bahiana de Imprensa, representando os personagens retratados. A renda do livro será revertida para o Instituto Portobello de Hotéis.

