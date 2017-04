Exposição de “Collage Art” é atração no La Torre

Publicado em Sexta, 21 Abril 2017 20:47

Até o dia 22/04/17, o La Torre Resort vai sediar a exposição do artista plástico paranaense Antônio Carlos Moura. Foi na Collage Art que ele encontrou sua identidade e expressão artística. A técnica consiste em colar pedaços de papel de revistas lado a lado e superpostas, na criação das imagens idealizadas. Para o artista, que executa obras em óleo, acrílica e outras técnicas, a Costa do Descobrimento é sua inspiração, de onde retira imagens da natureza e imagens que promovam a valorização da raça negra.

Amante dos mosaicos bizantinos, o artista tem como mestres, pintores renomados como Picasso, Braque, Matisse e Gustav Klint, além dos modernos Derek Gores e Anderson Thieves. Também exercem forte influência sobre seu trabalho as obras de Portinari, Carlos Bastos e Frida Khalo.

La Torre Resort recebe Famtour do Uruguai

Dez agentes de viagens da operadora Planet Travel do Uruguai estiveram por três dias no La Torre Resort, onde desfrutaram de serviços oferecidos pela casa, como jantar em restaurante À La Carte, festa no Clube de Praia e passeio de Barco, além da visita técnica. Os uruguaios revelaram querer muito conhecer o país pessoalmente. Eles comentaram que, com a visita, ficou ainda mais fácil falar do Brasil para quem está interessado em tirar férias inesquecíveis.

Fonte: La Torre Resort