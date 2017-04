NEOJIBA seleciona crianças para Orquestra Infantil da Bahia

Publicado em Segunda, 17 Abril 2017 13:40

O NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) abriu inscrições para a Orquestra Infantil da Bahia – Edição 2017. Foram disponibilizadas 100 vagas para crianças e adolescentes de até 15 anos, e que toquem algum instrumento. O prazo para se inscrever é de até 07/05/017.

O projeto integra o calendário de comemorações dos 10 anos da ONG e visa a formação de uma orquestra sinfônica formada por crianças e adolescentes de todo o estado. Os selecionados participarão de uma residência de 10 dias em Salvador, com ensaios intensivos, aulas e outras atividades, e a realização de dois concertos no Teatro Castro Alves e na Concha Acústica, em outubro. Estas apresentações farão parte do Fim de Semana de Aniversário do NEOJIBA.

Os interessados devem ler atentamente o edital disponível no site neojiba.org e estudar o repertório obrigatório indicado neste edital. A avaliação dos candidatos será feita através de vídeo, que deverá ser gravado e enviado de acordo com as instruções descritas no edital público. A inscrição só será confirmada após o preenchimento correto do formulário disponível online no edital.

A proposta da Orquestra Infantil da Bahia é justamente criar condições para que crianças em processo de formação musical de toda a Bahia possam estar juntas e interagir. “Onde quer que estejam, queremos que as crianças se sintam estimuladas a continuar a prática musical em conjunto, seja em orquestras, filarmônicas, fanfarras e/ou coros”, explica Eduardo Torres, diretor musical do NEOJIBA.

Programa NEOJIBA

Criado em 2007 como um dos programas prioritários do Governo do Estado da Bahia, o NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) visa promover a o desenvolvimento e a integração social, prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletivos. O NEOJIBA beneficia cerca de 4.600 crianças, adolescentes e jovens em todo o estado da Bahia. É uma ação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e seu diretor fundador é o maestro e pianista Ricardo Castro.

Fonte: Ascom NEOJIBA