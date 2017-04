Jogos Pataxó reúnem 800 indígenas em 12 modalidades de competição

Os jogos Indígenas atraíram para este ano as atenções de diversas etnias e a presença de famosos e autoridades, como o ator Jayme Periard e o secretário nacional de Esportes, Lazer e Inclusão Social, Leandro Cruz. “Nosso objetivo é fazer parcerias e deixar legados para as comunidades indígenas. É também uma oportunidade de agregação, de trazer os não-índios para conhecerem a nossa cultura, desfazendo barreiras e preconceitos através dessa grande interação”, afirma Karkaju, coordenador técnico dos jogos.

Os participantes disputarão 12 modalidades, incluindo arco e flecha, cabo de guerra, zarabatana, corrida de tora, luta Patxiw Miwka´ay, corrida de maracá, arremesso de tacape, corrida de 100m, natação, canoagem, futebol e meia maratona. Eles receberão troféus e medalhas, confeccionados por indígenas. “Os Jogos Indígenas hoje servem de referência dentro do próprio Ministério dos Esportes, como exemplo bem sucedido de projeto cultural e o maior evento esportivo indígena do Nordeste”, afirma Juari, superintendente de Assuntos Indígenas da Prefeitura.

Competições, rituais como Bênção dos Pajés, o Desfile Cultura Viva e Beleza Pataxó, a Feira de Artesanato Indígena, mostra das vestimentas e gastronomia pataxó, apresentações culturais, pinturas corporais, além do Fórum Indígena e da 5ª Jornada de Agroecologia da Bahia, são alguns dos atrativos, com programação aberta ao público.

Realizados pelo 9º ano consecutivo, os Jogos Indígenas pataxó reúnem cerca de 800 integrantes da etnia pataxó e de outras etnias convidadas. De 19/04/17 a 22/04/17, os participantes estarão disputando na Arena Boca da Barra, em Porto Seguro. O evento será aberto oficialmente com o acendimento da chama sagrada, na Cidade Histórica.

