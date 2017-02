Música em Trancoso: comunidade pode comprar ingressos subsidiados a partir de 06/02

Publicado em Quarta, 01 Fevereiro 2017 21:13

O evento reunirá em torno de 300 músicos brasileiros e estrangeiros, de 18 a 25/03

Com o objetivo sociocultural de disseminar a música clássica e estimular a formação de novas plateias, a organização do Música em Trancoso irá subsidiar o preço do ingresso para os moradores da região, dando oportunidade para que mais pessoas tenham acesso a sua programação. O valor para a comunidade será de R$ 20,00 para cada dia de concerto e os ingressos estarão à venda a partir de 06/02/17, segunda-feira, às 10h00, horário de Brasília, pelo ingressorapido.com.br (detalhes no serviço abaixo).

Um dos eventos culturais mais importantes do País, a 6ª edição do Música em Trancoso levará ao Sul da Bahia cerca de 300 músicos, entre solistas, cantores e integrantes de grandes orquestras, a maioria de reconhecimento internacional. Serão oito noites temáticas, com apresentações no Teatro L’Occitane: Noite Russa (18/03), Noite Sinfônica (19/03), Gershwin Piano Quartet (20/03), The Oscar Peterson Quartet (21/03), Al Jarreau (22/03), Música de Câmara (23/03), Música de Filmes e Musicais (24/03) e Noite Italiana (25/03).

“O evento consolidou-se também como uma alternativa econômica para a região, gerando negócios e oportunidades de empregos para a população local na baixa temporada. Nada mais justo que seus moradores possam usufruir de espetáculos exclusivos e de altíssima qualidade”, afirma Sabine Lovatelli, presidente do Mozarteum.

Serviço

Venda limitada a um ingresso por pessoa, por dia de apresentação (sujeita a disponibilidade)

Os ingressos serão emitidos com o nome do comprador e número do CPF

Será obrigatória a apresentação de documento com foto e comprovante de residência na troca do voucher e também na entrada do teatro

O voucher deverá ser trocado pelo ingresso exclusivamente nas datas e locais indicados

Pontos de troca:

Porto Seguro: Porto Plaza Shopping/Salão Maria Bonita - 10 de março - das 13h00 às 21h00; Arraial d’Ajuda: Robertinho Locadora (Rua Mucugê, 150) - 11 de março - das 13h00 às 21h00; Trancoso: Escritório Música em Trancoso (Praça São João, 298) - 12 a 14 de março - das 10h00 às 19h00.

Programação

• 18 de março – Noite Russa

Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

Coro Acadêmico Yurlov da Rússia

Carlos Moreno, regência

Svetlana Shilova, mezzo-soprano

Alexander Kasyanov, barítono

Terem Quartet, balalaicas, bayan

• 19 de março – Noite Sinfônica

Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

Benoît Fromanger, regência

Oscar Bohórquez, violino

Leonard Elschenbroich, violoncelo

Mathieu Dufour, flauta

Andreas Wittmann, oboé

Thomas Neuberth, trompete

Pablo Rossi, piano

• 20 de março – Gershwin Piano Quartet

Mischa Cheung

André Desponds

Benjamin Engeli

Stefan Wirth

• 21 de março – The Oscar Peterson Quartet featuring Gerald Clayton

Gerald Clayton, piano

Ulf Wakenius, guitarra

David Young, baixo

Jim Doxas, bateria

• 22 de março – Al Jarreau

Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro

Al Jarreau, cantor

Larry Baird, regente

Larry Williams, teclado

Mark Simmons, bateria

Chris Walker, baixo

Brian Tapia, arranjador

• 23 de março – Música de Câmara

Lorenz Nasturica, violino

Mathieu Dufour, flauta

Andreas Wittmann, oboé

Elena Serova, cravo

Alunos selecionados nas masterclasses

• 24 de março – Música de Filmes e Musicais

Orquestra Acadêmica do Teatro Colón

Coral Lírico de Minas Gerais

Coro Acadêmico Yurlov da Rússia

Wolfgang Roese, regência

Julia Thornton, soprano

Enrique Folger, tenor

Bruno de Sá, soprano

Oscar Bohórquez, violino

Lorenz Nasturica, violino

Thomas Neuberth, trompete

• 25 de março – Noite Italiana

Orquestra Acadêmica do Teatro Colón

Coral Lírico de Minas Gerais

Coro Acadêmico Yurlov da Rússia

Wolfgang Roese, regência

Julia Thornton, soprano

Angelica de la Riva, soprano

Camila Rabelo, soprano

Svetlana Shilova, mezzo-soprano

Enrique Folger, tenor

Alexander Kasyanov, barítono

Thomas Neuberth, trompete

*Programação sujeita à alteração

Música em Trancoso

O Música em Trancoso surgiu em 2012 como fruto do sonho de quatro amigos. Sabine Lovatelli, Reinold Geiger, Carlos Eduardo Régis Bittencourt e François Valentiny desejavam realizar um evento que reunisse jovens músicos e profissionais consagrados e, ao mesmo tempo, colaborasse para promover as belezas naturais da região e estimulasse seu desenvolvimento econômico.

Com direção artística do Mozarteum, já passaram pelo evento mais de 45 mil espectadores e quase 1.000 músicos subiram ao palco, reunindo intérpretes de reconhecimento internacional da música erudita e popular do Brasil e de várias partes do mundo, além de orquestras jovens brasileiras.

Com duas plateias (uma coberta e outra ao ar livre, com 1.058 lugares cada) o Teatro L’Occitane também abriga variadas atividades culturais e socioeducativas, transformando-se em um centro permanente de produção e disseminação cultural. O anexo Facilities dispõe de salas para ensaios, aulas e reuniões; bar e toaletes.

Fonte: Press Services Soluções Integradas em Comunicação