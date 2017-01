Jornal do Sol completa 25 anos

Publicado em Segunda, 16 Janeiro 2017 19:06

Ao longo dos últimos 25 anos, o Jornal do Sol vem acompanhando atentamente as questões fundamentais para a vida da nossa cidade e sua gente. Com muita dedicação, respeito, persistência, compromisso com a verdade e profissionalismo. O Jornal do Sol é testemunha ocular das mudanças, na alegria e na tristeza, que Porto Seguro passou: de reduto hippie a um dos maiores destinos turísticos do país.

Os depoimentos abaixo nos enchem de orgulho. Eles nos dão a certeza de que a cidade compreende o nosso recado. Falamos a mesma língua dos nossos leitores. Porque todos sabem o quanto difícil é manter um jornal impresso, independente, numa cidade pequena.

Por tudo isso, por tanto aprendizado e tantas conquistas nesse ¼ de século, só nos resta agradecer. Agradecer a Deus, nossos leitores, amigos, familiares, anunciantes, fornecedores, parceiros, colaboradores e apoiadores, que não são poucos, nos acompanhando nessa jornada dura e gloriosa.

Carlos Humberto Nascimento - Empresário

“O Jornal do Sol é meu queridi-nho. Praticamente nós viemos juntos pra cá e sempre admirei muito o trabalho de vocês, Alex e Hilda, como jornalistas e como profissionais, com sua independência. Por isso o jornal sobreviveu, porque ouve todo mundo e nunca foi um jornal chapa branca. Quando vejo aquela seção de fatos que aconteceram há 20 anos, eu penso que a história foi feita daquele jeito mesmo. O Jornal o Sol é uma grande conquista da cidade.”

Hélio Leal Lima - Advogado, Procurador-Geral do Município

“Eu vejo esses 25 nos com uma alegria incontida. Eu conheço o jornal desde a sua fundação e tenho dito: é um jornal que prima pela verdade da notícia, muito bem inscrito. Sou um leitor contumaz e quero que Deus me dê força, para daqui a 50 anos estar comemorando os 75 anos do Jornal do Sol. Porque realmente Porto Seguro precisa e merece um jornal como esse, que a gente tem prazer em ler e sabe que é descompro-metido com qualquer grupo político. Por isso tem tantos leitores cativos até hoje!”

Vitória Alda - Educadora

“O Jornal do Sol faz parte do crescimento de Porto Seguro, registrando todas as fases, boas ou ruins. O jornal está de parabéns, atuando tanto na área de educação, esportes, política. Parabéns a vocês e que venham muitos outros 25 anos.”

Miguel Ballejo - Empresário

“O Jornal do Sol se confunde com a mudança total do perfil da cidade durante esses anos. Eu o acompanho desde o início e o jornal sempre se pautou por uma linha, que, dentro do possível, Porto Seguro também tentou seguir. O Jornal do Sol sempre balizou para que nossa cidade tivesse um futuro melhor. Eu acho que o futuro de Porto Seguro está muito ligado à história do Jornal do Sol.”

Paulinho Tôa Tôa - Empresário, ex-presidente da Câmara

“Acompanho o Jornal do Sol desde a minha chegada a Porto Seguro e a gente só tem a parabenizar. É um jornal que pela sua conduta apolítica, profissional, é um dos poucos meios de comunicação da nossa região que mantém uma conduta ilibada, honesta, que ouve os dois lados e que permanece. Parabenizo a equipe do jornal e que possamos no futuro comemorar mais 25 anos!”

Guto Jones - Secretário de Turismo de Santa Cruz Cabrália

“O jornal é uma importante ferramenta que vem acompanhando o crescimento da cidade e o boom do turismo de uma maneira totalmente imparcial, desde a época em que eu fui guia de turismo e como secretário de Turismo. Além de ser uma ferramenta promocional, quando precisamos divulgar o calendário de eventos, é crítico também nos momentos que precisa. E isso é muito importante, porque todo mundo precisa desse olhar crítico para poder melhorar. Parabéns pelos 25 anos e que durem mais 25 anos.”

Evaí Fonsêca - Presidente da Câmara de Porto Seguro

“É um jornal extremamente respeitado, pela sua equipe, pelas matérias apartidárias que são publicadas. Eu acho que tem que mostrar mesmo os defeitos e as qualidades da cidade, mas com respeito, com lisura, como o jornal vem fazendo o seu trabalho. Quero parabenizar toda a equipe pelo brilhante trabalho desenvolvido dentro de Porto Seguro.”

Bené Gouveia - Secretário de Meio Ambiente de Porto Seguro

“O Jornal do Sol faz parte da história de Porto Seguro, há 25 anos, acompanhando todo o crescimento e todas as transformações da cidade. E eu tive o prazer e o privilégio de ler a primeira edição do jornal. E com certeza vou ler ainda muitas outras. Desejo longa vida ao Jornal do Sol.”

Robson Vinhas - Taxista e vereador

“Acho importante para o município, porque em apuração de eleições o jornal estava presente, as matérias saíam rapidamente. É um jornal de respeito na cidade, que não tem partido, que mostra a realidade dos fatos e que tem uma credibilidade muito grande”.

Wilson Spagnol - Hoteleiro, presidente da ABIH

“Eu vejo de forma muito contente essa marca do Jornal do Sol. Eu vivo em Porto Seguro há 24 anos e posso dizer que é um jornal extremamente independente, que permeou esse último quarto de século em Porto Seguro com uma visão altiva, responsável, apontando os erros da municipalidade e celebrando as suas conquistas. Uma imprensa independente é fundamental para o equilíbrio de qualquer sociedade e esse título deve ser dado ao Jornal do Sol. Parabéns!”.

Emerson Aragão - Empresário

“25 anos de muita informação e criando um link entre pessoas de sucesso!”

Emmanuel Veloso - Contabilista

“Vejo como o próprio nome do jornal sugere, o Sol de Porto Seguro. É o único órgão de imprensa que trata das necessidades do povo da cidade. É um jornal que nunca se submeteu a nenhum político e uma das coisas mais importantes do jornalismo é a independência política.”