Saída de ônibus da CVC da Passarela do Álcool "quebra" comércio

Desde a retirada dos ônibus da CVC Turismo da Passarela do Álcool, onde eles desembarcavam antes de fazer o tour pelo principal cartão postal da cidade, comerciantes reclamam de uma queda drástica em suas vendas, com negócios sendo encerrados e pontos colocados à venda ou alugados. A partir de 1º de março deste ano, a operadora parou de vender pacotes com essa opção, reduzindo assim o número de turistas que passam pelo local.

Proprietário de um restaurante, o suíço Daniel Valsangiano diz que o faturamento diminuiu em torno de 30% a 40% nos últimos meses. Ele acredita que o “monopólio” do turismo supostamente exercido pela CVC prejudica o comércio como um todo. “Estou em Porto Seguro há 30 anos e acompanhei tudo desde o início, ainda na época da Soletur. Depois, a CVC chegou aqui, monopolizou o turismo e agora quer sair e por conta disso muita gente está quebrando”.

Desorganização total

O empresário também aponta a falta de organização do espaço, especialmente para o funcionamento do comércio ambulante. “Isso aqui virou um mercado a céu aberto. Deveriam fazer um camelódromo, que poderia até se tornar uma atração turística. As barracas, da forma como estão, poluem o visual da Passarela. As ruas ficam entupidas delas”, afirma Daniel, ressaltando o tratamento diferenciado por parte do poder público em relação aos dois tipos de comércio. “A Vigilância Sanitária nos fiscaliza, mas não faz o mesmo com os ambulantes, que vendem alimentos e bebidas alcoólicas. Pagamos alvarás, IPTU e outros tributos e eles não”.

Valsangiano enfatiza ainda que a via precisa de uma atenção maior por parte das autoridades. “Não tem banheiro público e faltam lixeiras. As pessoas fazem suas necessidades no meio da rua. Além disso, usuários de crack consomem drogas abertamente. Quem vai querer trazer turistas para um lugar desses?”, indaga, informando que cogita ir embora de Porto Seguro.

Imóveis à venda

Dono de uma cachaçaria, Miro Nunes afirma que com a diminuição do fluxo de turistas da CVC, a procura por imóveis para aluguel, na Passarela, cujo valor gira em torno de R$ 2 mil, caiu significativamente. ”Havia filas para conseguir alugar um ponto aqui. Hoje, só que eu sei, existem oito pontos fechados, com placa de ‘Aluga-se’, fora outros que estão à venda.

Já se comenta que não teremos para 2017 aquele verão, ainda mais num lugar esquecido como este”. Segundo ele, com base nessa previsão, os comerciantes não estão comprando mercadorias para estoque. Ele acredita que o faturamento foi reduzido em cerca de 70%.

Adélio Nascimento Morais, que trabalha numa barraca de tapioca, também acredita que as vendas estão sendo fortemente influenciadas. “A diferença é muito grande. As vendas caíram cerca de 60%. Somos dependentes da CVC. Precisamos desses turistas. Estou na Passarela há oito anos e outubro para nós era um miniverão e neste ano o movimento não foi o mesmo, assim como não foi em julho”.

Alguns dizem que pretendem se mudar e que a Passarela “já deu o que tinha que dar”. Não falta quem aponte as carências estruturais como um fator para a decisão da CVC, o que não é confirmado pela parceira da operadora na cidade, a A.R Turismo, que alega razões de mercado para o cancelamento da venda de novos pacotes com a opção de “By Night” na Passarela.

“A questão é de custo”, garante gerente da A.R. Turismo

O gerente geral da A.R. Turismo, Artur Alberti, informa que os ônibus da empresa continuam parando no final da Passarela, mas apenas levando turistas que já haviam comprado os pacotes antigos. Segundo ele, no começo do ano, a CVC precisou mexer nos serviços para compor o pacote, reduzindo o valor do receptivo em 24%.

“Não tivemos como manter a operação e não houve alternativa senão tirar a saída de praia e o By Night a partir de 1º de março. Ainda levamos de 50 a 100 passageiros por dia lá, mas somente quem já tinha comprados os pacotes anteriores a fevereiro, que já estão acabando”, enfatiza, ressaltando que os comerciantes foram informados das mudanças.

Artur nega que a situação da Passarela no que diz respeito a serviços públicos tenha qualquer influência nesse processo. “A questão é de custo. O resto é especulação. Paramos os nossos ônibus ali há 22 ou 23 anos. A culpa não é da prefeitura, de secretários ou do pessoal da Passarela”, garante. Alberti frisa que é importante esclarecer que a A.R.Turismo e a CVC são empresas completamente distintas. “É a nossa maior parceira, mas somos exclusivamente prestadores de serviços. Dependemos da demanda da CVC. O que ela demandar, nós iremos atender”.

Números da empresa

A A.R. Turismo emprega cerca de 1000 funcionários e administra diversos empreendimentos, como o Tôa Tôa, a Boate Squadra e hotéis em Porto Seguro e Arraial d´Ajuda, além do passeio de chalana em Santa Cruz Cabrália. Segundo Arthur, a empresa é uma das maiores contribuintes do município de Porto Seguro, gerando para os cofres municipais uma receita em torno de R$ 10 milhões anuais, em tributos e taxas.

Ele estima que na alta temporada a CVC traga até 30 mil turistas por mês e que por ano são aproximadamente 200 mil passageiros. “Porto Seguro é o principal produto da CVC. É o único lugar no Brasil para onde há voos fretados na baixa temporada. Dentro de um cenário de crise nacional, somos até privilegiados”.