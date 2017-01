Requinte e sofisticação no Réveillon do Porto Seguro Praia Resort

Publicado em Terça, 03 Janeiro 2017 14:44

Um clima de alegria, bom gosto e sofisticação tomou conta do Porto Seguro Praia Resort, na noite de Réveillon. A contagem regressiva, anunciada pela banda mineira Skorpius, reuniu os convidados em um grande coro para dar as boas vindas ao novo ano em grande estilo. Um espetáculo pirotécnico coloriu o céu da praia de Curuípe, emocionando a plateia que escolheu passar a virada do ano em um dos locais mais privilegiados do Sul da Bahia.

Durante toda a noite, o jantar realçou o ar de requinte, com lagostas, peixes, frutos do mar, filés e grande variedade de saladas e sobremesas. Tudo regado a espumante Chandon, além de drinques e coquetéis tropicais. A sintonia com o misticismo e os encantos da Bahia estava presente em cada canto, através da envolvente decoração assinada por Maisa Pimenta e inspirada no tema da festa “Ares e Mares da Bahia”. Para completar o deleite, a Banda Skorpius brilhou no palco com sua performance, tocando os maiores sucessos de todos os tempos, até o dia amanhecer.

Tudo em clima de superprodução, que agradou em cheio ao público de todas as idades tornando a noite inesquecível. A felicidade era tanta para a turista Helena de Freitas, do Rio de Janeiro, que ela fez questão de ligar para família para compartilhar aquele momento especial. “Vocês não imaginam como está tudo maravilhoso por aqui.”, disse ao telefone. “O lugar é lindo, todo o ambiente é de muito bom gosto, a comida deliciosa, muita gente bonita, uma noite perfeita que vai me fazer entrar 2017 com toda a energia e boas vibrações”, declarou entusiasmada.

A cada ano a comemoração vai se consolidando e desta vez, novamente os convites se esgotaram. “Percebemos que havia espaço em Porto Seguro para a realização de uma festa de Réveillon diferenciada, com gastronomia de qualidade, boa música e todos esses atributos que agradam os clientes mais exigentes, que fazem questão de passar a virada de ano nesse clima de charme e sofisticação, em frente à praia e com esse alto astral da Bahia”, disse o diretor do Porto Seguro Praia Resort, Carlos Augusto Oliveira de Paula, que fez questão de acompanhar cada detalhe, até o dia amanhecer. “Ano que vem tem mais”, avisa.

Crédito das fotos: Flash Photos