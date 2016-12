Réveillon 2017 tem festas com diversidade de atrações

Publicado em Quinta, 29 Dezembro 2016 15:03

Um dos maiores destinos turísticos do país e opção badalada para o Réveillon, Porto Seguro oferece uma diversidade de atrações para a virada de ano. A festa começa antes, com o pré-Réveillon na Arena Axé Moi, de 28 a 30/12, incluindo show da rainha Ivete Sangalo.

As barracas de praia trazem cardápios com mesas de frutas, shows pirotécnicos, música ao vivo, tenda eletrônica com DJs, espaço kids e outras atrações.

Nos hotéis, jantares, apresentações de capoeira, shows dançantes, fogos de artifício, brinde com champanhe e festas temáticas animarão a chegada de 2017.

No Litoral Sul, o roteiro também é diverso, com ótimas opções no Arraial, Trancoso e Caraíva. O Uíki Parracho acontece pelo terceiro ano o Sundance Festival, com shows de Nando Reis, Vintage Culture, Bruno Be e Pete Tha Zouk, entre outros.

Escolha a sua opção:

Pré-Réveillon Arena Axé Moi

- 28/12 - Aviões do Forró e Tomate

- 29/12 - Ivete Sangalo e Harmonia do Samba

- Marília Mendonça e Leo Santana

Vendas encerradas

Informações: www.reveillon-axemoi.com.br

Réveillon 2017 - Barraca do Gaúcho

A partir das 22h00

Show com a banda Gang Lex, mesa de frutas, cerveja, água e refrigerante. Tenda para 20 pessoas, lounge com DJ, espaço kids com Tia Edna Mattos, queima de fogos

Valor: 280,00 por pessoa

Informações: 3679-2043

Barramares

Das 23h00 às 03h00

Shows com André Lima e Rafael, Papazoni, As Princesinhas e Sam Wagner. Camarote VIP, Camarote Open-Bar, Camarote Vip Back Stage

Valores: Por pessoa - R$ 120,00 (pista), R$ 200,00 (Camarote Open Bar) e R$ 1.000,00 (Camarote Vip).

Informações: 3679-2980

Hotel Solar do Imperador

A partir das 21h30

Ceia, open-bar com refrigerante, cerveja Skol; uma garrafa de espumante para cada duas pessoas, open food, sobremesas. Queima de fogos

Valores: R$ 300,00 por pessoa. Valor para criança de cinco a 13 anos: R$ 150,00. Gratuito para crianças com menos de cinco anos

Informações: 3288-8450

La Torre Resort

A partir das 22h00

Festa temática com cassino interativo. Banda Mr. Vibe, Dj Alex, show acústico, Elvis Presley Show, Limusine La Torre, cassino infantil, show de mágica. Buffet temático com gastronomia de diversos países, cascata de frutos do mar

Evento privativo para hóspedes

Informações: (73) 2105-1700

Porto Seguro Praia Resort

A partir das 22h00

Réveillon “Ares e Mares da Bahia”. Decoração temática, ceia gourmet com lagosta e frutos do mar, regada a espumante Chandon, cerveja e drinques tropicais; queima de fogos, Réveillon Kids, Banda Skorpius. Programação infantil com Baladinha Kids, com pulseira de neon, desfile do pijama com prêmios e cine Corujão

Valor: R$ 2.000,00 mesa para quatro pessoas

Informações: (73) 3288-9330

Restaurante Colher de Pau

A partir das 23h00

Show com Henrique e Juan, ceia, mesa de frutas, buffet de caldos, open bar com cerveja, refrigerante e água, queima de fogos

Valor: R$ 1.400,00 para mesa com quatro pessoas, com direito a dois espumantes e duas tábuas de frios

Informações: (73) 3679-1397

Tôa Tôa

A partir das 22h00

Shows com Parangolé e Thaiane e Tainá. Apresentação da Companhia de Dança Tôa Tôa e música eletrônica. Pista, open bar, cerveja, água e refrigerante, mesa de frutas

Valores: Por pessoa - R$ 130,00 (pista), R$ 320,00 (Camarote Vip) e R$ 1.200,00 (Camarote Premium)

Informações: 3679-1714

Dourado Bar e Restaurante

(Arraial d´Ajuda)

A partir das 22h00

Buffet completo, cardápio variado, vinho, champanhe, coquetéis e open-bar, com água, cerveja, caipirinha e caipivodka, música ao vivo, show pirotécnico

Valor: R$ 275,00 por pessoa

Informações: (73) 3575-2953

Uíki Parracho

(Arraial d´Ajuda)

Sundance Festival. Shows com Nando Reis, Jonas Blue, Vintage Culture, Joy Corporation, Bruno Be, Pete Tha Zouk, Raul Mendes e Illuzionize. Música, moda e gastronomia. Beco da Cerveja com diversos rótulos, para todos os gostos.

Valores: por pessoa - de R$ 130,00 a R$ 720,00

Informações: (73) 3575-1944

Pousada Estrela d´Água

(Trancoso)

A partir das 22h00

Opções de festa com e sem ceia, open-bar, comida e bebida, queima de fogos

Informações: (73) 3668-1030

Pousada Coco Brasil

(Caraíva)

A partir das 23h00

Show da cantora Mariana Aydar, em dueto com Criolo e Mart’Nália - 3 DJs

Valor: 150,00 por pessoa

Informações: (73) 99935-0070