Prefeitura estima orçamento para 2017 em mais de R$ 363 mi

Para o Legislativo, serão destinados R$ 12 milhões

A Prefeitura de Porto Seguro publicou, no Diário Oficial do Município, no dia 20/12/16, o orçamento municipal para o exercício de 2017. A maior fatia do orçamento ficou para a pasta de Educação, no valor de R$ 141.347.993,80 e a menor coube ao setor de Segurança Pública, que não é atribuição do município, no valor de R$ 6 mil. Para o Legislativo, serão destinados R$ 12 milhões.

De acordo com a lei nº 1334, de 19/12/16, que estima a receita e fixa a despesa do município, são estimados para o próximo ano o valor de R$ 363.894.938,94, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos poderes do município e seus fundos, na ordem de R$ 279.189.928,42, e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração municipal, no montante de R$ 84.705.010,52.

Distribuído por funções de governo, os recursos serão investidos na seguinte ordem:

Legislativa (Câmara Municipal) - R$ 12 milhões.

Administração - R$ 69.180.850,00

Segurança Pública - R$ 63 mil

Assistência Social - R$ 13.717.638,00

Previdência Social - R$ 645.540,00

Saúde - R$ 70.987.372,52

Trabalho - R$ 668 mil

Educação - R$ 141.347.993,80

Cultura - R$ 13.292.250,36

Direitos da Cidadania - R$ 6 mil

Urbanismo - R$ 31.648.494,26

Habitação - R$ 1.728.245,00

Saneamento - R$ 1.279.200,00

Gestão Ambiental - R$ 364.110,00

Agricultura - R$ 2.530.420,00

Comércio e Serviços - R$ 1.038.000,00

Transporte - R$ 753.438,00

Desporto e Lazer - R$ 2.644.387,00