Eunápolis é a campeã inédita do Intermunicipal 2017

Publicado em Segunda, 11 Dezembro 2017 15:00



A seleção de Eunápolis levou para casa o título inédito de campeã do Intermunicipal Baiano de 2017 e o troféu com o nome do cantor baiano de Reggae, Edson Gomes. O último jogo foi no domingo, 10/12/17, na casa do adversário Euclides da Cunha, com quem empatou o jogo por 2 x 2.

A seleção campeã estava com folga e podia até perder no último jogo por quatro gols de diferença, pois na primeira partida da decisão, goleou a adversária por nada menos do que 5 x 0.

Eunápolis recebeu o troféu das mãos da diretoria da Federação Bahiana de Futebol, que premiou, com o Troféu Alberto Pereira de Souza (o Bertinho), de Maragojipe, a equipe vice-campeã, Euclides da Cunha.

Fotos: Carlos Santana / FBF