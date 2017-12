Médico morre em acidente na Orla Norte de Porto Seguro

Publicado em Sexta, 08 Dezembro 2017 14:16





O médico Vinícius Vilace Barros, de 41 anos, morreu ao se envolver em um acidente na BR 367, na Orla Norte de Porto Seguro, no fim da noite de quinta-feira, 07/12/17. Ele pilotava uma moto e bateu em um carro, quando este manobrava para entrar num hotel. O motorista do veículo atingido disse que foi surpreendido pela moto, que estava em alta velocidade e bateu na lateral do carro.

Uma mulher que estava no veículo teve ferimentos leves na face. De acordo com informações da polícia, o impacto foi muito forte e o médico Vinicius teve uma das pernas dilacerada, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.

O médico mineiro atuou na rede pública de saúde de Porto Seguro (Posto de Saúde Vila Valdete, Parque Ecológico, HDLEM e Upa 24h) e Santa Cruz Cabrália. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro e deverá ser encaminhado para Governador Valadares (MG), onde será enterrado.