Começam em 05/12 inscrições para processo seletivo com vagas temporárias

Publicado em Segunda, 04 Dezembro 2017 18:20





A Lei Municipal 1401/17, que regulamenta a seleção foi publicada em 01/12/17, no Diário Oficial do Município. Segundo o edital, o recrutamento é por processo seletivo simplificado, por meio de análise curricular. As contratações são regidas pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e os funcionários irão atuar em atividades de limpeza das ruas, vias e logradouros públicos, coleta de lixo, organização do trânsito, atividades sazonais relacionadas com o aumento de população flutuante. As vagas são para guarda municipal, agentes de transito, de limpeza (de varrição e de coleta), coordenador e supervisor de qualidade de turismo. Os salários variam de R$ 937,00 a R$ 2.342,50.

O prazo de trabalho é de dois meses, podendo ser prorrogado por uma única vez. Ao todo são 202 vagas. Os recursos para implementação desta lei vem das Secretarias de Trânsito e Serviços Públicos e Cultura e Turismo.

As inscrições que se referem às localidades Sede e Arraial d’Ajuda são realizadas na Secretaria de Administração, na rua Manoel Fernandes de Almeida, 51; e as que se referem a Trancoso e Caraíva serão realizadas no dia 07/12, na Administração de Trancoso, rua Tancredo Neves, 160, antiga Fiaço. Horário: 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

As inscrições são gratuitas e presenciais ou por procuração. Confira aqui o Edital 007/2107.