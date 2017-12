Comunidade de Santo André festeja o padroeiro

Publicado em Quinta, 30 Novembro 2017 18:09

De 27 a 30/11/17, a comunidade de Santo André, distrito de Santa Cruz Cabrália, participou das festividades em homenagem ao padroeiro. Com o tema “Com Santo André, apóstolo da fé, encontramos o Cristo”, a igreja a celebração aconteceu de 27 a 30/11/17.

O evento foi promovido pela comunidade, com a presença do Pe. Martins e em parceria com os Conselhos Pastoral e Econômico (CAE) e da Paróquia Santo Antônio. De acordo com Pe. Martins, “houve uma boa participação. Moradores e fieis, se envolveram dinamicamente em todos os dias de festa”.

Durante as celebrações, estiveram presentes, no dia 27, o Pe. José Carlos; no dia 28, o Pe. Vanderlei Lacerda e os fiéis da Matriz da Imaculada Conceição; no dia 29, o Pe. Antônio Ré. Também marcaram presença, pessoas da comunidade de São Sebastião, do Guaiu e a comunidade da Matriz Santo Antônio. Uma missa celebrada pelo bispo diocesano Dom José Edson Santana Oliveira, na igreja católica encerrou a festa.