Uber começa em Porto Seguro e lei de proibição poderá ser sancionada

Publicado em Quinta, 30 Novembro 2017 19:14



O serviço Uber de transporte urbano particular iniciou as atividades em 29/11/17 em Porto Seguro, mesmo com a Lei Municipal nº 1.403, que proíbe o uso de veículos particulares cadastrados no aplicativo para o transporte remunerado individual de passageiros, estando às portas de ser sancionada.

Os taxistas, que já reclamam de queda na demanda, devido à circulação das chamadas lotações, fizeram uma manifestação na rodovia BR 364 contra a circulação também do Uber, que tem origem americana e é um serviço de transporte de passageiros que pode ser acionado por meio de um aplicativo instalado no celular e que oferece corridas por preços mais atrativos.



Fotos enviadas por leitores do Jornal do Sol mostraram tumulto nas imediações do Outeiro da Glória, orla de Porto Seguro, envolvendo taxistas e prestadores de serviço Uber. Um carro que estaria sendo utilizado para transporte de passageiros pelo aplicativo foi alvo de tiros e teve os vidros quebrados por pessoas que estavam ali naquele momento. A Polícia Militar esteve no local. O trânsito foi interrompido.

Polêmica

A chegada do Uber tem dividido opiniões. Parece ser o mais polêmico assunto ligado ao transporte urbano atualmente no município, que tem enfrentado muitos desafios referentes à prestação do serviço. Ônibus com veículos avariados e um atendimento ineficiente, centenas de motoristas das chamadas lotações em constante queda de braço com taxistas e agora, um serviço particular, similar ao dos taxis, com promessa de bom atendimento a preço mais baixo.

O projeto de proibição é de autoria dos vereadores Élio Brasil e Robinson Vinhas, que é taxista; e passou pela segunda votação em 31/11/17. Uma das variáveis que levantam os vereadores contra o Uber é que o aplicativo não recolhe impostos no município onde o serviço é prestado. “O que nós estamos querendo é que eles necessitem de concessão do município para atuar. Não é justo o taxi ter todas as exigências e o Uber não ter nada”, afirma Vinhas. Pessoas que conhecem o serviço defendem a chegada dele. Um morador chegou a afirmar que o Legislativo não tem poder para determinar a entrada ou não do Uber no município.

Tendência de expansão

Na Bahia, o Uber já circula na Região Metropolitana de Salvador, Feira de Santana e Juazeiro, tendo chegado em abril de 2016. Segundo reportagem do Correio da Bahia, já são cadastrados mais de 18 mil motoristas no estado. Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus também passam a ter o serviço, até final de novembro. O gerente geral da Uber no Norte e Nordeste, Michele Biggi, afirma que “a tendência é que a Uber continue em expansão na Bahia”.

Ele argumenta que “a chegada do aplicativo mudou o comportamento de centenas de milhares de baianos e deu a eles uma opção confiável e acessível de se mover pelas cidades, além de dar oportunidade de geração de renda a milhares de motoristas parceiros.” Ainda diz que há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que pode mudar as tarifas do serviço, mas que "a Uber é a favor de regulações justas e modernas, que usam a tecnologia em favor das pessoas". Sobre a insegurança devido a casos de violência envolvendo prestadores do serviço, Biggi afirma que “a tecnologia foi uma das ferramentas mais utilizadas pela plataforma para inibir essas ações”.