Lei pode obrigar grandes empresas a contratar bombeiros civis

Publicado em Quarta, 29 Novembro 2017 13:43



Bombeiros civis de Porto Seguro estão querendo transformar em lei municipal a obrigatoriedade de contratação destes profissionais e a manutenção de uma unidade de combate a incêndio e primeiros socorros nos estabelecimentos privados com fluxo acima de 300 pessoas por dia.

O Projeto de Lei, de autoria do vereador Élio Brasil, está em tramitação na Câmara de Vereadores. Segundo Andressa Rosa de Souza, instrutora em cursos de bombeiro civil há três anos, o projeto tem como base a Lei Federal 11.901/2009, que regulamenta a profissão no Brasil.



Estabelecimentos como shoppings, grandes supermercados, casas de shows, balsas, barracas de praia e faculdades de grande porte estão entre os estabelecimentos que poderão ser obrigados a ter um bombeiro civil para atuar na prevenção de acidentes. No caso de barracas de praia, eles atuarão como salva-vidas e em primeiros-socorros.

A formação do bombeiro civil é realizada por empresa privada que oferece curso profissionalizante, com, no mínimo, 220 horas/aula, mantendo em seu conteúdo programático aulas teóricas e práticas. Em Porto Seguro, duas empresas prestam o serviço de formação, que é novo na cidade.

Funções do bombeiro civil

O bombeiro civil tem função remunerada de prevenção e combate a incêndio, como funcionário contratado por empresas privadas ou públicas e empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio.

Seu trabalho envolve também tarefas de avaliação e identificação de riscos em geral, liberação e acompanhamento de tarefas que envolvem riscos de perda humana ou material; atendimento de emergências, como primeiros socorros em acidentes de trânsito e afogamentos e salvamentos terrestres, aquáticos e em altura.