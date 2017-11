Aprovados PLs para processo seletivo e tarifas para veículos de turismo

Publicado em Terça, 28 Novembro 2017 19:28



Na sessão desta terça, 28/11/17, passaram pela segunda votação na Câmara de Vereadores de Porto Seguro, três projetos de lei com origem no Executivo. Um deles, o PL Nº 042/2017, que regulamenta o processo seletivo simplificado com vistas à Operação Verão 2018, com oferta de vagas temporárias, foi o responsável pela antecipação da reunião ordinária, que seria na quinta-feira, 30/11.

O PL nº 042/2017 prevê a contratação de 202 novos servidores para serviço temporário (dois meses), para limpeza de ruas, coleta de lixo, organização do trânsito e atendimento de atividades sazonais na alta temporada.

A seleção será mediante análise curricular. A jornada de trabalho semanal prevista é de 40 horas para os cargos, cuja lotação será nas Secretarias de Trânsito e Turismo. As vagas são para: guarda municipal, agentes de trânsito, de serviços públicos, de limpeza (varrição e coletores), coordenador de qualidade de turismo e supervisor de qualidade de turismo. Os salários variam de R$ 1.030,00 a R$ 2.342,50 e, de acordo com o cargo, são exigidos de ensino fundamental completo a ensino superior completo ou em andamento.

Veículos de turismo pagarão taxa

Já o PL Nº 043/2017, dispõe sobre o acesso e a circulação de veículos de turismo na cidade. O projeto estipula tarifas pelo acesso dos veículos, com base nas hospedagens e de acordo com o porte do veículo. A tarifa de acesso assegura a permanência por até sete dias, com cobrança de adicional de 10% por diária excedente.

Apenas terão acesso os veículos autorizados pela Secretaria de Cultura e Turismo. Consideram-se veículos de turismo os ônibus, micro-ônibus, vans e similares destinadas a conduzir pessoas com propósito de turismo ou eventos culturais, artísticos, esportivos, recreativos ou religiosos. A solicitação de acesso deverá ser feita com antecedência mínima de 10 dias úteis em alta temporada e feriados; e com 5 dias úteis nos demais períodos.

O PL 043 dispõe brevemente sobre proibição de estacionamento em vias públicas, praças e orla não delimitados pelo Executivo.

Gratificação de servidores da Saúde

O Projeto de Lei Nº 041/2017, também aprovado em 28/11, dispõe sobre a gratificação por produtividade fiscal de funcionários da fiscalização sanitária do município, estabelecendo, dentre outros valores, o valor da Unidade de Produtividade Fiscal (UPF), de R$ 0,35 para o inspetor sanitário que produzir acima de 501 pontos. Os pontos são medidos mediante relatório de fiscalização de estabelecimentos divididos em grupos de atividade similares.

Todos os projetos de lei seguem para sanção no Executivo.