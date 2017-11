Moradores de Caraíva teriam dito não à gravação de novela no local

Publicado em Terça, 28 Novembro 2017 17:10



A agenda de gravação da nova novela das 21h da Rede Globo sofrerá alterações. As informações são de que moradores de Caraíva, distrito de Porto Seguro, onde as cenas inicias seriam gravadas, não aceitaram a locação da novela de João Emanuel Carneiro no vilarejo.

O Conselho Ambiental da localidade teria feito uma consulta pública, e o resultado foi 88% dos votos contrários à gravação. Os moradores teriam alegado que não querem exposição da localidade na mídia nacional.



De acordo com o vereador Ronildo Vinhas Alves (Nido), não é a totalidade dos moradores que decidiu a questão. “Moradores antigos e outros com quem conversei são a favor”, disse o vereador, que nasceu em Trancoso e responde pela Orla Sul de Porto Seguro.

Por enquanto, parece que os planos da emissora mudaram para evitar problemas com a comunidade do distrito. Novos lugares, e dentre eles, a tão famosa e internacional Trancoso, estão entrando na lista da produção, para substituir o vilarejo.

De volta pra Casa”, cuja trama se passa no interior da Bahia, conta a estória de um músico de axé em decadência.