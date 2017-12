Publicado em Terça, 12 Dezembro 2017 10:43

O Rotary Club do Arraial d’Ajuda promove, no dia 14/12/17, o 3º Festival Sunset, no Uiki, praia do Parracho, com a participação da Banda Taiama e os melhores Dj’s. O evento beneficente começa às 18h00 e terá, em sua programação, shows em homenagem ao Arraial d’Ajuda. Os ingressos, no primeiro lote, custam R$ 30. A renda será revertida para o Projeto Saúde Móvel, o Banco de Cadeira de Rodas e para aquisição de cadeiras para o Hemocentro Regional.