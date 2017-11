Chá Beneficente reúne mais de 500 pessoas no Porto Seguro Eco Bahia

Publicado em Segunda, 13 Novembro 2017 14:12



Mais de 500 pessoas prestigiaram este ano o X Chá Bazar Solidário, realizado pelas Amigas do Bem, no Porto Seguro Eco Bahia Hotel, Cidade Histórica de Porto Seguro. Como acontece todos os anos, as famílias porto-segurenses marcaram presença nesse grande evento de solidariedade, cuja renda é revertida integralmente para as instituições comunitárias Nossa Casa e Conviver, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social; Ciranda da Vida, que assiste pessoas com câncer e Ecoar, voltada para o ensino de música e dança para crianças e adolescentes carentes.



Cada instituição montou seus bazares, que ficaram movimentados, gerando ainda uma renda extra para as pessoas assistidas, com a venda de artesanatos, roupas e peças produzidas pelos participantes e apoiadores das entidades. A orquestra da Ecoar brindou os convidados com a execução de músicas que deram um brilho especial ao evento. Lojistas e prestadores de serviço da cidade também contribuíram com a aquisição de estandes, onde foram apresentados seus produtos e serviços.

Outra grande atração do X Chá Beneficente foi o desfile de modas, apresentando coleções de moda infantil, feminina, masculina e moda praia, da Trupe, Zoca´s Maison e Zion, que mereceu muitos aplausos da plateia. Como não poderia deixar de ser, os convidados se deliciaram ainda com a farta mesa, degustando maravilhosos bolos, tortas e salgados – alguns frutos de doação e outros preparados pelo Buffet Monica Oumatu. Uma verdadeira soma de esforços que garantiu o sucesso de mais um Chá Beneficiente, que já consolidou com um grande evento do calendário local.

“Somos uma ponte entre a sociedade e as entidades comunitárias, que tanto precisam dessas doações para se manter de pé”, afirma uma das Amigas do Bem, Juliana Lima. Ela aproveita para agradecer o apoio dos empresários, patrocinadores locais, apoiadores e todas as pessoas que deram a sua contribuição para o sucesso da festa.

Hilda Rodrigues

Assessoria de Imprensa

Porto Seguro Eco Bahia