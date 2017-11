Banheiros da Igreja d’Ajuda estão em pleno funcionamento

A maioria dos turistas e moradores colocam moedas e dinheiros em papel nesta urna, o que muito ajuda para a manutenção da funcionária e a conservação dos novos banheiros públicos do Arraial d’Ajuda.

Foram construídos amplos e higiênicos banheiros masculino e feminino, bem como um fraldário para atendimento de bebês. Uma funcionária da paroquia está no local como cuidadora dos banheiros e não existe uma cobrança de valores para os usuários. No entanto foi colocada uma urna para que os usuários espontaneamente façam doações a fim de manter os banheiros bem limpos e conservados.

Os banheiros da Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda, construídos para a festa e procissão da Santa em agosto, estão em pleno funcionamento para atender aos turistas e moradores que visitam o tradicional local. A obra foi custeada pela comunidade, através de campanhas, festas e doações de empresários e teve o empenho dos padres e a coordenação do padre Casemiro. A igreja, que foi construída em 1549, nos primeiras décadas da ocupação do território brasileiro pelos portugueses, até os dias de hoje não possuía banheiros para servir ao público que visita o local histórico e turístico diariamente.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.