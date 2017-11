Acidente na orla deixa trânsito lento

Publicado em Sexta, 03 Novembro 2017 13:40



Um acidente na manhã desta sexta-feira, 03/11/17, deixou o trânsito na orla norte de Porto Seguro. Uma van de cor branca colidiu com um Fiat Linea preto na curva em frente à casa de eventos Transilvânia, na BR 367.



Ainda não se sabe o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente e nem quantos estavam nos veículos. Mas há informações de que chovia na hora do acidente. O motor do Fiat ficou destruído e a van teve uma das laterais arranhada.



A Polícia Militar está no local e já liberou a pista. O motorista que trafegar por ali deve ficar atendo, pois a pista molhada devido às chuvas intensas se torna ainda mais perigosa.