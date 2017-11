Pancada de chuva alaga Porto Seguro

Publicado em Quarta, 01 Novembro 2017 20:04



Em poucos minutos de chuva forte, ruas do centro e de bairros próximos ficaram praticamente intransitáveis. Carros, motos e bicicletas ficaram atolados nas ruas, que mais parecem leitos de um grande rio.

Pedestres se arriscam e atravessam a rua em busca de calçadas mais altas, mas muitas também estão submersas pelas águas da chuva. Impossível sair sem se molhar. Só se for dentro do carro, pela garagem.

O alagamento é um prato cheio para piorar a situação de transbordamento de esgotos e reflete problemas como a falta de pavimentação adequada e bocas de lobo entupidas. E vai um alerta para quem se arrisca em sair andando pelas poças de lama: essas circunstâncias também aumentam os riscos de contrair doenças como a leptospirose, transmitida pela urina de ratos, a verminose e problemas de pele, devido ao contato com água suja.

Previsão

A temperatura em Porto Seguro está entre 22 e 31 graus. Para a noite, nova previsão de pancadas de chuva, com raios e trovões. A sensação térmica é de 26 graus e a umidade do ar está a 94%. O fim de semana será de chuva, de acordo com a previsão do Climatempo, e o sol só deve aparecer na segunda-feira, 05/10/17.