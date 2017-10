Porto Seguro e Caraíva são imperdíveis, segundo Guia de Viagens Lonely Planet

Publicado em Terça, 31 Outubro 2017 18:05

Divulgado no dia 24/10/17, o ranking elaborado por especialistas em turismo do renomado Guia de Viagens Lonely Planet classifica como imperdíveis para 2018 as viagens a sete localidades na Bahia, dentre elas Porto Seguro e Caraíva.

A única menção ao Brasil foi a Bahia, na categoria “melhores regiões”, onde entraram também Chapada Diamantina, Morro de São Paulo, Boipeba, Praia do Forte, Abrolhos e a capital, Salvador.



O levantamento é utilizado por viajantes do mundo todo. Os especialistas em viagem do Lonely Planet vasculharam o planeta para encontrar destinos irresistíveis, experiências inesquecíveis e tendências para o próximo ano.

O resultado da votação foi dividido em quatro categorias: países, cidades, regiões e melhor custo-benefício. O Chile ficou em 1º lugar no ranking de ‘melhor país’, e Sevilha (Espanha) se destaca na classificação por cidades. A campeã de custo-benefício é Tallinn (Estônia).

A Bahia é apresentada como um Estado que sempre foi muito admirado: “É um paraíso tropical com praias de areia branca e águas cristalinas, ilhas cercadas por recifes de corais, plantações ricas em cacau e o Parque Nacional da Chapada Diamantina, famoso por suas incríveis cachoeiras”.

Na avaliação dos especialistas que elegeram os melhores destinos, recentemente a beleza natural da Bahia tornou-se mais acessível aos turistas. Eles mencionam os avanços na modernização da capital baiana – uma cidade colonial portuguesa – após ter sido escolhida uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. E recomendam: “Nunca houve uma época melhor, ou mais fácil, para explorar a terra natal da cultura afro-brasileira”.

Fonte: Ascom Sectur/BA