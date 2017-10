Pesquisa afirma que aeroporto de Porto Seguro é o mais pontual do Brasil

Publicado em Terça, 31 Outubro 2017 16:52



O Aeroporto de Porto Seguro é o primeiro entre 30 terminais brasileiros com o melhor índice de pontualidade, de acordo com uma pesquisa da consultoria britânica especializada em aviação, a OAG. Ficou com a 19ª posição no mundo, com índice de pontualidade de 87,8% (cinco estrelas).

É considerado pontual o voo que chega ao destino ou sai em até 15 minutos além do programado. O levantamento, divulgado pelo Ministério dos Transportes, considerou o período entre outubro de 2016 e setembro de 2017, classificando 489 aeroportos, com, no mínimo, 600 operações mensais. O de Porto Seguro registrou 10 mil operações em 12 meses.

O Aeroporto de Salvador (quatro estrelas), com 57 mil operações, ficou com a 87ª posição (índice de 83,5%) - 23ª entre os brasileiros. Já o de João Pessoa (três estrelas) teve o menor índice de pontualidade, com 80,9% e quase 11 mil operações em 12 meses.

Entre os principais terminais do Brasil que receberam cinco estrelas, atrás de Porto Seguro, estão Curitiba (38º lugar), Brasília (39º), Confins (45º) e Porto Alegre (46º), com pontualidade de 86,1%, 85,9%, 85,3% e 85,2%. Com mais de 100 mil operações, o Aeroporto de Brasília é o melhor classificado quanto à pontualidade, seguido pelo Galeão (68º lugar) e Congonhas (92º).

Entre as empresas brasileiras, a Azul teve o melhor índice de pontualidade, com 84,6%, e ficou em 22º lugar. Em seguida foi a GOL (83,1%), depois a Latam (81,7%) e Avianca (76,8%), com as seguintes colocações no ranking: 29º, 37º e 67º, respectivamente. No caso das companhias aéreas, o tempo de espera é definido como chegadas que ocorrem estritamente menos de 15 minutos após a hora prevista inicialmente.

Fonte: Correio da Bahia