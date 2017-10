Arraial: calçadas do Parque Central permanecem quebradas

Publicado em Terça, 31 Outubro 2017 13:11



As calçadas em frente ao Parque Central, na rua do Campo, em Arraial d’Ajuda, continuam se deteriorando diariamente por falta de manutenção e conserto. Antes da tradicional Festa de Nossa Senhora d’Ajuda, realizada em agosto, a administração municipal prometeu resolver o problema, já que a chegada de milhares de devotos e turistas estava prevista para os 10 dias da festa.

No entanto, nenhuma obra foi realizada e os visitantes enfrentaram os buracos no local que abrigou as barracas de comércio e uma multidão que diariamente trafega por ali, correndo o risco de acidentes.

Um dos lugares mais críticos fica na esquina da rua do Campo com a rua Santa Rita, que dá acesso para a Estrada da Balsa e para a praça da Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda. Em outros locais, como na pça. São Brás, também espera-se a e ação do governo municipal. O problema se estende pelos bairros.

Arraianos apresentaram demandas ao ConCidade

No final de agosto, uma reunião pública com o Conselho Municipal de Porto Seguro (ConCidade) marcou um debate sobre as demandas do Arraial entre moradores e prefeitura. O Salão Paroquial, ao lado da Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda, onde aconteceu a reunião, ficou lotado. Muitas pessoas ficaram na rua ouvindo os debates e observando pelas janelas, tal era o interesse pelo assunto.

Estavam presentes o secretário de Meio-Ambiente, Bené Gouveia; Marlos Brasileiro, do Desenvolvimento e Planejamento; José Carlos, de Obras; e Erivaldo Santos, de Governo. Também participaram o supervisor do Arraial, Antônio Carlos; Renato Valiense, chefe de Fiscalização de Trânsito; e os vereadores Van Van e Dilmo Santiago.

Na pauta da reunião estavam problemas como a precária iluminação pública, o abandono de praças e a conservação de calçadas do distrito, as possíveis intervenções na Estrada da Balsa e o parâmetro de ocupação da mesma. Os assuntos foram muito debatidos e diversos moradores fizeram uso da palavra, expondo motivos e apresentando reivindicações, tais como as melhorias na drenagem e a conservação da referida via.

Os secretários municipais explicaram os procedimentos que estavam planejados para obras neste local, conforme orçamento do município, e manifestaram interesse em resolver os problemas mais visíveis, como os constantes alagamentos em alguns trechos por falta de drenagem eficaz, bem como a recuperação da pista que está cheia de buracos (desta que é a principal entrada de turistas e moradores do distrito).

A questão de parâmetros de ocupação nas margens da Estrada da Balsa também gerou muita polêmica e discussões. Moradores defendem a conservação dos mangues e da floresta que existe no local e apelam para que haja limites para as construções e investimentos, no sentido de que seja preservado o meio-ambiente.

Os secretários receberam as reivindicações, que foram transcritas em ata assinada pelos moradores e demais participantes, para que sejam incluídas no orçamento municipal e se concretizem, principalmente as melhorias na Estrada da Balsa, que são urgentes.