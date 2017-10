Porto Seguro mantém altas taxas de crescimento populacional

Publicado em Quarta, 25 Outubro 2017 19:47





Porto Seguro tem 149.324 habitantes. Os dados da estimativa populacional de 2017 foram publicados pelo IBGE dia 30 de agosto. Embora tenha havido uma desaceleração de crescimento de 2014 para cá, Porto Seguro ainda mantém a maior taxa de crescimento anual do Extremo Sul (1,28%), ficando também acima da média nacional, de 0,77%.

O Brasil tem 207,7 milhões de habitantes e na Bahia somos 15 milhões. Na Costa do Descobrimento, Santa Cruz Cabrália tem 28.552 moradores, Belmonte 24.013 e Eunápolis 115.290 (veja quadro com as 10 cidades mais populosas do estado).

Nos últimos 25 anos, Porto Seguro viveu um crescimento explosivo da população. Observando a evolução populacional (veja quadro), nota-se que essa explosão se deu a partir de 1991. Foi justamente após a cidade experimentar uma diminuição no número de habitantes em relação ao Censo de 1980, devido à emancipação dos povoados de Eunápolis (1988) e Itabela, no ano seguinte, que incluiu também os povoados de Montinho e Monte Pascoal.

A década do “boom turístico” viu a população de Porto Seguro triplicar. De 13.661 moradores em 1991, fomos para 103.155 na contagem de 2001. Nesses números, chama atenção o salto entre os anos de 1995 e 1996, quando saímos de 38 mil para mais de 63 mil habitantes, um aumento absurdo em apenas doze meses.

Não existe um estudo que explique essas alterações fora do padrão. Entre as causas prováveis estão a abertura do aeroporto de Porto Seguro para voos internacionais e a construção de dezenas de hotéis, restaurantes e cabanas de praia, ampliando a oferta de trabalho na rede hoteleira e de alimentação. Toda essa movimentação acabou criando novos bairros, sejam os planejados no Centro, Cidade Alta e Orla Norte; como os frutos de invasões, como o complexo do “Bahianão”; além da expansão dos distritos.

Já de 2001 até hoje, o aumento populacional foi de cerca de 50%, chegando aos 150 mil atuais. Entre 2006 e 2007 também houve uma queda no número de habitantes de Porto Seguro. De 140.692 caiu para 114.459 no ano seguinte. A retração pode ser explicada pela mudança de limite territorial.

Mas de 2008 a 2017, o crescimento foi de cerca 30%. De 2012 para 2013, foi registrada uma elevação de 131.642 para 141.006, ou seja, a cidade recebeu 9.358 novos moradores, pelas contas do IBGE. Os fatores podem ter sido a chegada de uma universidade federal, e a mudança de gestão da prefeitura, que trouxe novos trabalhadores, especialmente para atuação direta ou indireta na administração pública.

A metodologia adotada para estimar a população dos municípios brasileiros baseia-se na relação entre a tendência de crescimento populacional do município, observada entre dois censos demográficos consecutivos (neste caso, de 2000 e 2010), e a tendência de crescimento de uma área maior (os estados). As populações estaduais são obtidas anualmente, com base na última projeção populacional disponível. As estimativas municipais incorporam o remanejamento da população resultante de alterações de limite territorial que tenham ocorrido nos municípios.

De acordo com Leidson Moreau, chefe da agência do IBGE em Porto Seguro, as estimativas realizadas pelo Instituto têm base em coleta e pesquisa local de dados e até de informações vindas do espaço. “A informatização acabou ajudando o Censo. Questionários são georreferenciados, podendo ser consultados por imagens de satélite. Isso ajuda a melhorar o controle de qualidade da pesquisa”.