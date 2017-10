Prefeitura modifica trânsito no Arraial d’Ajuda para a Brasil Ride

Publicado em Sexta, 13 Outubro 2017 14:02

Com a proximidade da 8ª edição da Brasil Ride, principal ultramaratona de mountain bike da América Latina, a ser realizada no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, a prefeitura divulgou mudanças no trânsito da região central. As regras são para o período 21/10/17, quando acontecerá o evento.

Cerca 1.500 ciclistas participam das sete etapas da prova. Eles vêm de vários lugares do mundo se aventuram pelas trilhas radicais e estradas de terra, numa área que vai do Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, até Guaratinga.

Há locais onde o trânsito de veículos e o estacionamento estão proibidos em determinados horários, por serem locais da prova. Acompanhe as mudanças, no Arraial d'Ajuda:

Domingo, 15/10

Rua do Mucugê - fechada, na altura da Churrascaria do Joildo e esquina Rua das Amendoeiras às 10h00. Saída de veículos pela rua das Amendoeiras. É proibido estacionar das 12h45 às 16h30, da esquina da rua das Amendoeiras até a esquina da Alameda dos Oitis. O tráfego de veículos será apenas pelo lado esquerdo entre a esquina da Alameda dos Oitis até a praia do Mucugê e Pitinga.

Praça São Brás - haverá dois pontos de “Pare” e “Siga” no cruzamento que liga a Rua São Pedro e travessa São Benedito a partir das 12h45 às 16h30.

Estrada de Pitinga - proibido o estacionamento de veículos nos dois lados da via entre 10h00 às 16h30.

Praça Brigadeiro Eduardo Gomes (Praça da Igreja) - proibido o tráfego e estacionamento de veículos entre 10h00 às 16h30.

Todo veículo que estiver indo para Hotéis e Barracas na Estrada de Pitinga entre 12h45 e 16h30, o acesso ao Arraial será pelo caminho alternativo.

Segunda-feira, 16/10

Estrada de Pitinga – fechada a partir de 07h45, na altura do Uíki Parracho. Na esquina da Estrada de Pitinga com a ladeira que dá acesso ao alto de Pitinga haverá uma barreira. Das 07h30 às 09h30 será proibido o estacionamento de veículos a partir do Uíki Parracho sentido Pitinga até a ladeira do alto de Pitinga.

Quinta-feira, 19/10

No Uíki Parracho e na trilha do Hotel Saint Tropez – Terá o esquema “Pare” e “Siga”, das 11h15 às 17h00.

Pitinga - liberado o tráfego de veículos sentido da contramão.

Trilha ecológica do Hotel Saint Tropez – a partir desse ponto, o tráfego de veículos para o Centro, Balsas, BA 001 e Trancoso será pelo acesso alternativo. Das 10h00 às 17h00 está proibido o estacionamento de veículos entre o Uíki Parracho e a trilha do Hotel Saint Tropez.

Sexta-feira, 20/10

Trilha do Hotel Saint Tropez, Uíki Parracho e Trilha ecológica terão esquema “Pare” e “Siga”, das 09h45 às 15h00. O tráfego de veículos sentido Pitinga está liberado pela contramão.

Mucugê Village - a partir desse ponto, o tráfego de veículos para o Centro, Balsas, BA 001 e Trancoso será pelo acesso alternativo.

Liberação do trânsito - das 12h00 às 12h30

Sábado, 21/10

Estrada de Pitinga - barreira na altura do Uíki Parracho, das 08h45 às 09h30. Haverá também barreira na esquina da Estrada de Pitinga com a ladeira de acesso ao Alto de Pitinga.

Uíki Parracho e Trilha do Hotel Saint Tropez - Das 09h30 às 15h30 – esquema “Pare” e “Siga”. Tráfego de veículos sentido Pitinga liberado pela contramão. A partir da trilha do Hotel Saint Tropez, o tráfego de veículos para o Centro, Balsas, BA 001 e Trancoso será pelo acesso alternativo. Das 07h00 às 15h30 está proibido o estacionamento de veículos do Uíki Parracho até a trilha do Hotel Saint Tropez.