“A Bela Adormecida” encanta alunos da rede pública

Publicado em Quarta, 11 Outubro 2017 20:02



Para comemorar a Semana da Criança, o Grupo de Teatro do Cempec (Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura) está presenteando os alunos da rede municipal de ensino com a apresentação da peça “A Bela Adormecida”. A peça, baseada nos clássicos dos Irmãos Grimm, com adaptação e direção de André Simeão e Mari Martins, foi apresentada nos dias 10 e 11/10/17, no teatro do Cempec. Novas sessões estão sendo agendadas para as quartas-feiras, encerrando com um grande espetáculo em novembro, no Centro de Cultura.



Sob a direção de Carleone Filho, o Cempec ficou movimentado nessa semana com a presença das crianças, que vibraram com a perfomance dos atores. O figurino é um atrativo à parte, que além de encantar pela beleza e variedade de cores, reutiliza materiais aplicados na decoração do São João, que tanto encantou moradores e turistas. Os atores são alunos da rede municipal, que têm a oportunidade de exercitar a criatividade, divertir o público e descobrir seu talento para a arte e a cultura.



“É muito divertido fazer parte dessa apresentação. Além de interagir com o público, a gente aprende e descobre um talento que a gente nem sabe que tem”, afirma a estudante Larissa Amaral, da escola Helena Rebocho. Ela assusta e encanta a plateia na pele da bruxa Úrsula. “As crianças participam, dão opinião, chamam a atenção dos atores. É um feed back muito interessante para todos nós”, salienta o diretor André Simeão.