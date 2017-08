Cabrália lança edital para processo seletivo simplificado com salários de até R$ 7 mil

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Para acessar o edital, clique aqui .

As inscrições serão realizadas em 31/08/17 e 01/09/17, na Praça da Juventude, rua Porto Alegre, bairro Campinho, Santa Cruz Cabrália, de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 16h30. Para se inscrever, além de documentos exigidos para o cargo, o candidato deverá levar 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal, para doação a instituições carentes.

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália publicou edital para Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária. As vagas são destinadas às Secretarias de Saúde, Assistência Social, Finanças, Infraestrutura, Administração e Meio Ambiente, para cargos que exigem nível fundamental, médio, técnico e superior. As contratações serão regidas pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e os salários vão até R$ 7 mil.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.