Justiça eleitoral abre posto de atendimento no Arraial para recadastramento biométrico

Publicado em Segunda, 21 Agosto 2017 09:15

A Justiça Eleitoral da Bahia instalou um ponto de atendimento aos eleitores no Arraial d’Ajuda, para realização do recadastramento biométrico. Em parceria com município, o atendimento está sendo realizado no prédio conhecido como Prefeitura do Arraial, na rua Manoel Crescêncio, Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 14h00.

De acordo com o cartório eleitoral de Porto Seguro, o atendimento no Arraial d’Ajuda começou em 16/08/17 e diariamente estão sendo atendidas cerca de 30 pessoas. Podem ser recadastrados eleitores de Porto Seguro e de Santa Cruz Cabrália.

O objetivo é aumentar o número de recadastrados. Desde junho, o horário de atendimento no cartório eleitoral em Porto Seguro foi ampliado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) para agilizar o processo.

Atendimentos de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália

No cartório eleitoral (sede), de 350 atendimentos por dia em junho, saltou para 426 o número de recadastramentos diários em julho. Naquele mês, apenas 17% (14.854 eleitores) da população votante de Porto Seguro, haviam ido ao cartório eleitoral para o serviço. E de Santa Cruz Cabrália, foram registrados 20% (3.864 eleitores).

Desta forma, o total de eleitores recadastrados mensalmente passou de 7.000 para quase 9.000. Em julho, o percentual de recadastrados em Porto Seguro saltou para 30% e os de Cabrália para 28%. No total, Porto Seguro deverá recadastrar 86.834 eleitores e Cabrália, 19.044 votantes.

Atualização dos dados

Além do recadastramento, está sendo feita também a revisão de dados cadastrais, com atualização de endereço, telefone, nome dos eleitores, quantitativo de eleitorado, atualização do local de votação, pendências de multa e de prestação de contas (no caso de quem foi candidato na eleição passada). Quem foi candidato e não prestou contas da campanha, só terá o título regularizado se atender a essa exigência.

Todos os eleitores devem fazer o recadastramento. Até 31/01/18 quem não estiver com o título em dia, terá o documento cancelado e poderá perder alguns benefícios do governo. Para o recadastramento são necessários apenas um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Se for tirar o 1º Título Eleitoral, para homens com idade entre 18 e 45 anos, é necessário o comprovante de quitação do serviço militar. “Devem ser levados documentos originais. Não é necessário levar cópia dos documentos, pois o cartório não fica com estes papéis”, explica o funcionário do cartório.

Horários de atendimento

Posto do Arraial: De segunda à sexta-feira, de 08h00 às 14h00

Porto Seguro

Cartório eleitoral: de segunda a sexta-feira de 07h30 às 17h30 e de 14h00 às 17h30

SAC Porto Seguro: de segunda a sexta-feira de 07h00 às 13h00

Santa Cruz Cabrália: de segunda a sexta-feira das 08h00 até às 14h00