Taxista sai ileso de acidente, de carro que fica destruído

Publicado em Segunda, 21 Agosto 2017 14:23



Em 20/08/17, o taxista Leandro de Souza, 30, passava pela na Avenida do Trabalhador, em direção ao Outeiro da Glória, quando o carro rodou na pista, bateu no meio fio e se chocou contra um muro. O motorista sofreu um leve corte no braço e o carro ficou muito amassado e teve os vidros quebrados. Segundo o proprietário do veículo, o taxista Antônio Márcio dos Santos (ex-presidente da associação), o colega Leandro contou que chovia muito na hora do acidente e por isso, perdeu o controle da direção, rodando na rodovia, perto de um posto de gasolina.



Pelo WhatSapp, Márcio enviou fotos de estado do veículo à redação do Jornal do Sol e se mostrou aliviado por não ter acontecido algo pior: “graças a Deus ninguém se machucou, é o que mais importa. Sinto um grande livramento de Deus e agradeço pelo apoio dos amigos”, disse.