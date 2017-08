Porto Seguro vence São José da Vitória na casa do adversário

Publicado em Segunda, 21 Agosto 2017 13:43

A Seleção Futebol de Porto Seguro venceu o jogo contra a equipe de São José da Vitória, no estádio Silveirão, na casa do adversário, pela segunda rodada. Os porto-segurenses começaram tímidos, levando o primeiro gol do anfitrião, mas retomou o controle e correu em direção ao gol diversas vezes, ainda no primeiro tempo. Com os ataques, logo saiu o empate. Em cobrança de pênalti, Jeas igualou tudo.

O segundo tempo foi mais ofensivo para a equipe visitante, que demonstrou jogadas bem articuladas. O segundo gol de Porto Seguro veio em outro pênalti, cobrado de novo por Jeas. Com 2 x 1 no placar, a equipe porto-segurense levou os 3 pontos e conquistou a liderança do grupo 15, com 7 pontos em 3 jogos.

Está marcada para 27/08/17, às 15h00, no Estádio Municipal Agnaldo Bento, a partida de volta entre as duas equipes, quando Porto Seguro será o anfitrião.

Confira a colocação do grupo 15:

1º Porto Seguro, com 7 pontos

2º Arataca, com 4 pontos

3º Pau Brasil, com 4 pontos

4º São José da Vitória, com 1 ponto

Foto: Bahia Notícias