Prefeitura diz que transporte escolar está se normalizando

Publicado em Sexta, 18 Agosto 2017 10:07



A prefeitura de Porto Seguro enviou aos órgãos de imprensa um release em que afirma que o transporte escolar municipal está se normalizando, após uma série de negociações e tratativas com representantes do sindicato e prestadores do serviço.

A secretária de Educação, Cláudia Regina Melo, disse que estão sendo tomadas providências para que os veículos voltem a circular normalmente ainda essa semana. “Estamos correndo contra o tempo para que os motoristas, funcionários da empresa e especialmente a comunidade escolar não sejam mais afetados”.

Afirma a secretária que “estão sendo cumpridas todas as exigências burocráticas e legais para que a prefeitura realize contratos emergenciais com os motoristas e prestadores de serviço, garantindo o pagamento do valor ajustado, tudo com a autorização da Justiça”.



A Secretaria de Educação afirmou ainda que, durante o período de negociações, foi mantido o atendimento a várias rotas, inclusive na zona rural e as aldeias indígenas. Mas, em sessão na Câmara de Vereadores, em 10/08/17, o Cacique Renivaldo, vereador que responde pelas localidades de Sapirara, Coqueiro Alto e Itaporanga, disse ter sido procurado em Trancoso para dar informações sobre os motivos porque o município estava sem transporte escolar. “Os alunos não podem pagar pelo que está acontecendo. Vim pedir a Secretaria de Educação que resolva o problema o mais rápido possível”, cobrou o edil.