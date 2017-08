Veracel divulga edital para contratação de analista fiscal pleno

Publicado em Terça, 15 Agosto 2017 13:25

A Veracel celulose publicou edital para contratação de analista fiscal pleno. Para se candidatar, é necessário possuir formação superior em Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Administração e sólida experiência na área fiscal com foco em tributos indiretos: ICMS, ICMS-ST, ISS, PIS e COFINS. É desejável conhecimento de SAP e dos produtos da Sonda IT (Sati, Comply, PW-SPED, PW-CE e GR).

Os interessados nas vagas divulgadas devem cadastrar currículo até o dia 20/08/17, acessando o site www.veracel.com.br. Localize a opção Trabalhe Conosco –> Clique em Conheça as nossas vagas – Clique no título da vaga para ter acesso às informações detalhadas e como candidatar-se – Depois, clique em Candidatura. A candidatura à vaga só é possível após o cadastro das informações no site. Toda a comunicação com os candidatos será realizada por meio do endereço eletrônico utilizado para cadastro do currículo no site da Veracel. Todas as vagas também são destinadas a candidatos com deficiências.

Parceria com Prefeitura de Eunápolis possibilita curso especial de capacitação

Para qualificar 30 pessoas atendidas pelos serviços de Assistência Social, CRAS e CREAS do município de Eunápolis, a Veracel Celulose, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e a prefeitura municipal estão promovendo o curso de capacitação de Assistente Administrativo. Com proposta de inclusão de pessoas portadoras de deficiência, o objetivo é abrir perspectivas de emprego e geração de renda para este público.

O curso tem duração total de 160 horas e foi organizado em três módulos: organização e execução de atividades de apoio operacional; elaboração, organização e controle de documentos; elaboração de Projeto Integrador de Assistente Administrativo. Cada um destes módulos é subdividido em diferentes indicadores e, de acordo com os conteúdos, os jovens são orientados para diversas funções. “O que eles irão aprender aqui levarão para a vida toda”, comenta a supervisora pedagógica do SENAC, Lucicléa da Silva Santos.



Para o aluno Fagner Batista Leal essa é uma grande oportunidade. Ele é deficiente físico e há sete anos está desempregado. “Acredito que este é o primeiro passo para alcançar os meus objetivos”, afirma. Segundo Pedro Cardoso, da área de Relações com as Comunidades da Veracel, essa iniciativa será um piloto e que seu resultado poderá motivar novas turmas em outras localidades com o mesmo objetivo. “Esperamos o empenho e o aproveitamento deste talentos pelo mercado de trabalho local. A qualificação faz a diferença”, destaca Cardoso.