Brasileiros dizem que o Nordeste é a região que mais aproveita o potencial turístico

Publicado em Quarta, 09 Agosto 2017 18:51



O Brasil tem um enorme potencial turístico, mas em algumas regiões sua percepção é maior do que em outras. Os nordestinos são os que mais reconhecem o valor de sua região para a atividade turística, uma vez que 44,2% avaliaram como alto ou muito alto o potencial local, seguido do Sudeste (42,3%), Sul (32,6%) e Centro-Oeste e Norte (32,2). Os entrevistados nas regiões Norte e Centro-Oeste foram os que menos identificaram o valor de suas regiões para o turismo (35,2). Os dados são de uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo.

Ainda segundo o estudo, oito em cada dez brasileiros acreditam que o potencial turístico do país é de médio para muito alto, mas 59,8% entendem que esse potencial não é aproveitado de forma adequada. Novamente, para os entrevistados, o Nordeste desponta como a região que mais aproveita seu potencial (39,6%). Em segundo lugar aparece o Norte e Centro-Oeste (32,7%), seguido do Sudeste (32,3%) e Sul (20,1%).

Mesmo assim, 41,9% dos entrevistados acreditam que o turismo no Brasil aumentou nos últimos anos. “O Ministério do Turismo tem realizado uma série de ações para investir na infraestrutura dos destinos nacionais, assim como na qualificação de quem está na linha de frente do atendimento o turismo. Queremos posicionar o Brasil entre os grandes destinos mundiais”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Campanhas publicitárias

Para divulgar os atrativos brasileiros, o Ministério do Turismo tem realizado uma série de campanhas publicitárias. Em dezembro de 2016, a campanha de verão foi lançada com o slogan: “O verão chegou. E espera por você no Nordeste”.

Em maio foi a vez da Amazônia com a campanha “Descubra uma nova Amazônia”, com o objetivo de gerar identificação apresentando a multiplicidade da região por meio de experiências turísticas nos segmentos de natureza, ecoturismo e aventura, bem como apresentar as manifestações culturais e a rica gastronomia da região. Está prevista para agosto o lançamento da campanha da região Sul e até o final do ano as demais regiões serão contempladas com peças publicitárias segmentadas.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada de 17 a 23/03/17 pelo Instituto FSB Pesquisa. Foram ouvidas 2002 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do país para avaliar a opinião da população brasileira acerca do turismo no Brasil, assim como observar quais são as vantagens e prejuízos, além de identificar oportunidades de promoção do turismo no país.