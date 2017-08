Polícia prende um dos suspeitos de matar o fazendeiro Normélio Paim

Publicado em Quarta, 09 Agosto 2017 14:29

A Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de ter assassinado o fazendeiro Normélio Paim, 71 . Wanderson Rodrigues Ribeiro, 21, conhecido como “Friboi”, foi preso na madrugada de 07/08/17, em Caetité, sudoeste baiano. Com ele, estavam outros dois comparsas: Marcelo Souza da Silva, 21, e o de menor R. S. S., 17. De acordo com a polícia, eles integravam o grupo do qual Wanderson era considerado líder, uma facção criminosa de Porto Seguro.

Os suspeitos foram presos enquanto seguiam num ônibus em direção a uma romaria em Bom Jesus da Lapa. Com apoio das Cipes Sudoeste, Central e Cerrado, a Polícia Militar daquela região interceptou o trio no ônibus, de madrugada, na BR – 430. Com eles foram encontrados uma pistola calibre 635, munições, cocaína, crack, maconha, uma balança de precisão e embalagens. Eles foram levados para a Delegacia de Guanambi, autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de entorpecentes, e serão transferidos para Porto Seguro.

Wanderson já tem mandados de prisão em aberto e é acusado de tráfico de drogas, além de ser suspeito de envolvimento em outros homicídios, roubos de veículos e fazendas, e crimes contra instituições financeiras. Segundo a polícia, os acusados estavam sendo monitorados pelo serviço de inteligência de Porto Seguro, Caetité e Bom Jesus da Lapa. As investigações continuam. A polícia quer identificar outros integrantes da facção criminosa.

O assassinato do fazendeiro Normélio Paim, que segundo a polícia, teve participação de Wanderson, aconteceu em 08/07/17, na fazenda do aposentado, quando quatro homens armados invadiram a propriedade rural e roubaram armas e outros objetos, além de terem praticado o homicídio.