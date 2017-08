Obras causam atrasos e congestionamento na orla

Publicado em Segunda, 07 Agosto 2017 14:33

Moradores, trabalhadores e turistas que precisam transitar pela orla de Porto Seguro reclamam de uma circunstância que, embora resolva alguns problemas de pavimentação, cria constantes atrasos no dia a dia. São as obras de recapeamento em todo o trecho da BR 367 que vai de ponta a ponta da avenida Beira Mar. As filas de carro que se formam chegam a ficar até 50 minutos paradas. “Isso não existe”, reclamou um motorista, que tinha estava atrasado para um compromisso no centro da cidade. Enquanto estava sentado esperando a fila de carros andar, um passageiro de ônibus se questionava porque a obra não pode ser feita de noite, quando o movimento de veículos é menor. E outro se perguntava porque não foi feito no fim de semana . Os turistas que precisam aproveitar o dia perdem parte da manhã ou da tarde no ônibus, tomando sol ali mesmo dentro do coletivo.

Além de atrasos, as obras na pista em horário de pico se tornam um problema também para a passagem de ambulâncias que, não raramente passam em busca de salvamento de pessoas e que, normalmente, seguem por mais de 15 quilômetros para chegar a um hospital. O problema parece crônico, já que a única estrada que desafoga um pouco o trânsito na orla norte (a rua do Telégrafo), não substitui todo o trecho do recapeamento e nem sempre é a mais indicada pelas condições de segurança e pavimentação.

Fotos: Enviadas por leitor via WhatsApp