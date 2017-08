Estrada de Caraíva está intransitável

Publicado em Terça, 01 Agosto 2017 13:05





Moradores de Caraíva estão indignados com as condições da estrada que dá acesso a Trancoso. São comuns os atolamentos de carros de todos os portes. Ônibus são barrados pelas poças gigantes de lama, que atrasam a viagem dos passageiros. Em dias chuvosos, a viagem fica ainda mais demorada.

O percurso é de 36,2 km de uma localidade à outra. Quem passa pelo local deve ter cuidado redobrado também por causa das crateras que se formam ao longo da estrada, devido ao escoamento da água das chuvas. A depender do local e do tipo de veículo, há risco de acidentes gravíssimos, podendo ser ocasionados por tombamentos, como aconteceu com um caminhão que passava por um trecho mais crítico. Um ônibus escolar precisou ser guinchado dias atrás.

O taxista Nandi, que faz a rota frequentemente, reclamou das condições em que está trabalhando: “De Caraíva a Porto Seguro a gente fazia em duas horas. Agora faz em três, ou mais um pouco. Tem muita água na estrada e muito buraco. O maquinário entrou para trabalhar lá, mas foi embora e não conseguiu resolver. Quando eu passei tinha um carro atolado. Eu estava passando na hora e consegui puxar. Na estrada perto da fazenda de búfalos também está ruim. Consertaram, mas como estão passando as caçambas de areia, está afundando tudo de novo”, disse.

A prefeitura de Porto Seguro emitiu nota pedindo compreensão de quem depende do bom estado de conservação das estradas para realizar suas atividades, especialmente as pessoas da zona rural. Segundo a nota, o mau tempo tem sido a causa dos atrasos em obras que estão em execução e as soluções definitivas dependem da melhoria do tempo. A nota diz ainda que foi formada uma equipe para resolver os problemas.