Chuvas mudam comportamento de turistas em Porto Seguro

Publicado em Segunda, 31 Julho 2017 15:07



As chuvas que tem caído no mês julho em Porto Seguro e região têm mudado o comportamento dos turistas que, impedidos pelo tempo, de sair para visitar os pontos turísticos e as praias, passam mais tempo dentro do hotel. Por isso, alguns hotéis lançam mão de outros atrativos.

O gerente de um grande hotel na orla afirmou que, com o tempo chuvoso, tudo contribui para insatisfação do hóspede: “os clientes reclamam porque muitas vezes esperam o ano todo para fazer uma viagem que pagam também o ano todo. Daí chegam aqui e, devido às chuvas, não vêem as belezas naturais que cidade tem e qualquer coisa é motivo para reclamação dentro e fora do hotel.” Os hotéis que oferecem salão de jogos, quadras de esportes e espaços de convivência acabam sendo melhor aproveitados.

Lucrécia Moreira, dona de uma pousada no Arraial d’Ajuda afirmou que o movimento foi fraquíssimo devido à chuva. O maior movimento foi por cerca de 10 dias, quando o tempo estava menos instável: “O pessoal ia à praia todos os dias, mas voltava assim que a chuva começava a cair. Durante o dia, eles ficaram mais tempo na pousada e ocupavam com muita frequência o espaço gourmet, fazendo churrasco. Nestes casos, a chuva e o frio não impediu que eles se divertissem”, disse.

De acordo com o diretor do Sindicato de Hotéis (Sindhesul), Julio Varnier, os hotéis que fecharam antecipadamente pacotes e diárias para o mês de julho, conseguiram vender mais, porque com o tempo chuvoso, as vendas “na porta” caíram consideravelmente. Sobre o comportamento do cliente, confirmou: “Os hóspedes ficam mais tempo dentro do hotel e reclamam como se a culpa fosse nossa”.



Mais frio e mais roupa

Se nos hotéis o movimento caiu, em algumas lojas de confecções, as vendas de casacos aumentaram. Segundo Maria Aparecida Almeida, vendedora de uma loja de roupas no centro da cidade, as vendas aumentaram cerca de 50% este ano, em relação ao ano passado. “Vendemos todo tipo de casaco, até sobretudo, que é uma peça grande”. Satisfeita com o movimento, a vendedora espera que o frio traga ainda mais clientes.